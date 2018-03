Newsec skjuter ner bostadsmyter

Bolaget konstaterar i rapporten att det är en myt att antalet bostadsutvecklare i Stockholm har ökat från 40 till 400. Den korrekta siffran är att det i dag finns strax under 200 aktiva bostadsutvecklare i Stockholm.

En annan myt som enligt bolaget cirkulerar är att det aldrig byggts så mycket bostäder som nu. Även den myten skjuts ner. Långt fler lägenheter både påbörjades och byggdes klart under miljonprogramsåren.

Newsec har även granskat påståendet om att konstruktionskostnaderna stiger i en aldrig tidigare skådad takt och att det inte finns några lediga lägenheter i Sverige. Newsecs slutsats är att dessa två påståenden i stort sett är korrekta. Enligt rapporten finns det endast 6.000 lediga lägenheter i Sverige, vilket motsvarar 0,2 procent av det totala beståndet.

När det gäller byggkostnaderna så har de stigit markant under perioden 2014-2016. Enligt Newsec fortsatte priserna att stiga under de första tre kvartalen 2017 för att sedan vända ner under årets sista tre månader. Rapportförfattarna skriver att det återstår att se om det utvecklar sig till en långvarig trend.

Fastighetsvärlden Idag 2018-03-07