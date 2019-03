Newsec rekryterar ny head of financial management

I linje med den strategiska satsningen på att utveckla affärsområdet ekonomisk förvaltning instiftar Newsec nu en ny roll och tar in Daniel Parry som Head of Financial Management.

Daniel Parry kommer närmast från Accountor. Han har 15 års erfarenhet av att leda verksamheter inom outsourcing.

– Vi har högt ställda planer för Newsecs fortsatta utveckling och som ett steg i detta optimerar vi nu vår organisation genom att rekrytera en Head of Financial Management. Jag är övertygad om att Daniel Parry är helt rätt för att leda och utveckla organisationen inom den ekonomiska förvaltningen mot vår vision, säger Mattias Johansson, Head of Newsec Property Asset Management in Sweden.