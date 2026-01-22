Newsec och CapMan i avtal om hotellportfölj

Newsec har tecknat ett nytt avtal med CapMan Real Estate avseende ekonomisk förvaltning av hela CapMans nordiska hotellportfölj. Uppdraget omfattar totalt 28 hotellfastigheter i Sverige, Norge och Danmark och är ett av de större sammanhållna hotellportföljerna i Norden.

Annons

Genom avtalet får Newsec ansvar för den ekonomiska förvaltningen av portföljen, med fokus på stabil leverans, hög kvalitet och effektiva processer. CapMan valde Newsec som partner tack vare bolagets starka kompetens inom ekonomisk förvaltning, där digitalisering och automation utgör centrala delar av erbjudandet.

Avtalet markerar starten på ett strategiskt samarbete mellan parterna, med ambitionen att på sikt bredda uppdraget till fler tjänsteområden och fortsätta utvecklas tillsammans på den nordiska marknaden.

– Vi ser fram emot ett nära och långsiktigt samarbete med CapMan. Det här är ett uppdrag som ligger helt i linje med vår nordiska plattform och vår ambition att växa tillsammans med våra kunder över flera marknader, säger Daniel Parry, Head of Financial Management på Newsec.

CapMan ser samarbetet med Newsec som ett viktigt steg i den fortsatta förvaltningen av hotellportföljen och ser fram emot ett partnerskap med tydligt nordiskt fokus.

– Newsecs erbjudande inom ekonomisk förvaltning ger oss ökad transparens, bättre beslutsunderlag och en effektiv hantering av vår hotellportfölj. Det skapar förutsättningar för en mer datadriven och framtidssäkrad förvaltning på nordisk nivå, säger Simon Hultén, Investment Director på CapMan Real Estate.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:36

NCC gör nedskrivning av värden med miljard

”En dämpad marknad för kommersiella fastigheter”. FV berättar vad som ligger bakom.

Newsflash

Idag kl. 07:33

Köper på Östermalm för 1 miljard

Äger fastighet i närheten. Säljer efter sex års innehav.

FV Affärskarta – se fler affärer i närområdet

Slussgården hyr ut till stjärnkrögare

Bara dagar efter den stora konferensuthyrningen.

Rekryterar Areims tidigare vd

Går in som ny affärsenhetschef.

Listor: Så bra var rådgivarna i olika områden i landet 2025

Fyra olika vinnare i fyra kategorier.

Logistea köper för 300 mkr

Två fastigheter om totalt 33.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Fastighetsbolag flyttar HK till Sveavägen

Får Finansinspektionen som grannar.
Torghusen, Realy Bostad, H2.

Köper bostadsprojekt i Sollentuna

Utökar därmed den totala portföljen till cirka 1.350 bostäder.

Bildextra: Så blir JM:s lyxbostäder i Marievik

Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Folksam, Gävlegatan 22, Blästern 6.

Flyttar från Solna till innerstan

Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.

Säljer till överraskande köpare på Stora Essingen

Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.

Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment

CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.

Hyr ut 7.400 kvm till polisen

Gör stor uthyrning. Tidigare butikslokal omvandlas.

Blir ny transaktionschef hos Svefa

Gör ytterligare en förstärkning inom transaktionsteamet.

Catena tar in 2,8 miljarder – redo för köpet om 9 miljarder

Har goda försvärvsmöjligheter även efter det planerade rekordköpet.

Smäll för Pandox: Stor kedja i rekonstruktion

9 hotellfastigheter med totalt 1.859 rum berörs. Pandox ledning ser lugnt på situationen.

 Tillbaka till förstasidan