Newsec och CapMan i avtal om hotellportfölj

Newsec har tecknat ett nytt avtal med CapMan Real Estate avseende ekonomisk förvaltning av hela CapMans nordiska hotellportfölj. Uppdraget omfattar totalt 28 hotellfastigheter i Sverige, Norge och Danmark och är ett av de större sammanhållna hotellportföljerna i Norden.

Genom avtalet får Newsec ansvar för den ekonomiska förvaltningen av portföljen, med fokus på stabil leverans, hög kvalitet och effektiva processer. CapMan valde Newsec som partner tack vare bolagets starka kompetens inom ekonomisk förvaltning, där digitalisering och automation utgör centrala delar av erbjudandet.

Avtalet markerar starten på ett strategiskt samarbete mellan parterna, med ambitionen att på sikt bredda uppdraget till fler tjänsteområden och fortsätta utvecklas tillsammans på den nordiska marknaden.

– Vi ser fram emot ett nära och långsiktigt samarbete med CapMan. Det här är ett uppdrag som ligger helt i linje med vår nordiska plattform och vår ambition att växa tillsammans med våra kunder över flera marknader, säger Daniel Parry, Head of Financial Management på Newsec.

CapMan ser samarbetet med Newsec som ett viktigt steg i den fortsatta förvaltningen av hotellportföljen och ser fram emot ett partnerskap med tydligt nordiskt fokus.

– Newsecs erbjudande inom ekonomisk förvaltning ger oss ökad transparens, bättre beslutsunderlag och en effektiv hantering av vår hotellportfölj. Det skapar förutsättningar för en mer datadriven och framtidssäkrad förvaltning på nordisk nivå, säger Simon Hultén, Investment Director på CapMan Real Estate.