Newsec IM värvar Morten Kampli från Oljefonden

Newsec stärker sitt nordisk-baltiska investeringserbjudande med senior rekrytering från Norges Bank Investment Management, alltså Oljefonden. Morten Kampli blir ansvarig för Newsec IM i Norden och Baltikum. Dan Sandstedt är sedan tidigare ansvarig för Newsec IM i Sverige.

Rekryteringen utgör en milstolpe i Newsecs ambition att bygga ett integrerat nordisk-baltiskt investeringsförvaltningserbjudande. Den förstärkta plattformen är utformad för att accelerera tillväxt och möta den ökande efterfrågan från investerare på gränsöverskridande strategier, skalbara strukturer och långsiktiga investeringar över hela fastighetsvärdekedjan.

I sin nya roll får Morten det övergripande ansvaret för att driva tillväxt, stärka samordning och skala upp Newsecs investeringsförvaltningskapacitet över regionen. I nära samarbete med lokala marknadsledare och specialistteam kommer han att fokusera på att utöka kapaciteten, öka koordineringen mellan marknader och stödja institutionella och professionella investerare med alltmer komplexa investeringsstrategier över flera marknader.

Morten har omfattande erfarenhet från seniora roller inom investment management och reala tillgångar, med en stark meritlista av samarbete med institutionella investerare, fonder och kapitalförvaltare i hela Norden och Baltikum. Han har bred erfarenhet inom investeringsstrategi, tillgångsförvaltning, plattformsutveckling och värdeskapande och är känd för sin förmåga att bygga skalbara investeringsstrukturer som kombinerar strategisk tydlighet med stark lokal genomförandekraft.

– Stora investerare söker i allt högre grad partners som kan kombinera skala, långsiktig leverans och stark lokal genomförandekraft över hela Norden och Baltikum. Genom att etablera en pan-nordisk och baltisk ledarroll för Investment Management tar vi ett avgörande steg för att skala upp vår närvaro och stärka vårt värdeerbjudande till institutionella kunder. Mortens erfarenhet och ledarskap blir avgörande för att driva tillväxt och vidareutveckla vår investeringsförvaltning, säger Max Barclay, VD Newsec.

Morten har omfattande erfarenhet från seniora roller inom området, senast vid Norges Bank Investment Management (NBIM) i Oslo, Norge, mellan 2015 och 2025. Under denna period innehade han en rad ledarpositioner. Morten har även erfarenhet från McKinsey & Company, Norges Bank samt andra ledande roller inom fastighetssektorn.

– Newsec har en unik möjlighet att ytterligare skala sin investeringsförvaltningsplattform genom att utnyttja vår starka lokala närvaro, transaktionskapacitet och djupa kompetens inom reala tillgångar. Mitt fokus kommer att ligga på att bygga ett mer integrerat och skalbart erbjudande som gör det möjligt för kunder att investera effektivt över gränser, samtidigt som långsiktigt värde skapas genom högkvalitativ förvaltning av reala tillgångar, säger Morten Kampli, Head of Investment Management, Newsec.

