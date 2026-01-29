Newsec i avtal med Mattssons Fastigheter

Newsec inleder nu ett partnerskap med Mattssons Fastigheter AB. Uppdraget omfattar totalförvaltning av Mattssons Fastigheters bostadsportfölj bestående av cirka 300 lägenheter fördelade på fyra fastigheter i kranskommuner runt Stockholm.

Förvaltningen påbörjas den 1 mars.

Partnerskapet innebär att Newsec ansvarar för kommersiell, teknisk och ekonomisk förvaltning, inklusive drift och uthyrning.

– Att få förtroendet att förvalta Mattssons Fastigheters bostadsportfölj är ett viktigt steg i vår fortsatta satsning inom bostadsförvaltning. Det är ett uppdrag som ligger helt i linje med vår strategi att erbjuda integrerad förvaltning med hög kvalitet och tydligt kundfokus, säger Jimmy Dahlgren, tf vd på Newsec.

– Vi är glada över att inleda ett samarbete med Newsec som har en stark organisation och en helhetslösning som möter våra behov. Deras kompetens inom bostadsförvaltning och fokus på effektiv drift ger oss goda förutsättningar att fortsätta utveckla våra fastigheter och skapa trygga och välfungerande bostäder, säger Fredrik Mattsson, grundare och VD Mattssons Fastigheter AB.

