Newsec förutspår storaffärer under andra halvåret

Den totala transaktionsvolymen för halvåret bedöms nå 52 miljarder kronor, enligt Newsec. Det är 36 procent lägre än första halvåret i fjol. Rådgivningsbolaget förutser några större affärer under hösten och att årsvolymen blir normala 150 miljarder kronor.

Newsec bedömer att det finns flera anledningar till den lägre transaktionsvolymen hittills i år. Det är inte antalet transaktioner utan storleken på de genomförda affärerna som har minskat. Newsec ser även ett ökat matchningsproblem mellan köpare och säljare, där pris och utbud inte matchar köparens efterfrågan och förväntningar. För sjunde kvartalet i rad fortsätter dessutom utländska investerare att vara nettoköpare.

– Även om vi just nu ser en lägre transaktionsvolym förutspår vi att helårsresultatet kommer att landa på ungefär samma nivåer som 2017, omkring 150 miljarder kronor. Däremot tror vi att marknaden kommer att präglas av en annan typ av affär än vad vi sett under 2015-2017. Vi bedömer att det under hösten kan genomföras en eller ett par stora strukturaffärer som får stor inverkan på helårsresultatet, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Bostäder och kontor fortsätter att vara de populäraste segmenten och står för ca 30 procent av transaktionsvolymen vardera och på kontorssidan har vi sett rekordnivåer i transaktionerna i centrala Stockholm. Inom bostadssegmentet ligger tyngdpunkten för efterfrågan främst på befintliga bestånd snarare än nya projekt. Den rådande osäkerheten kring e-handelns genomslagskraft på olika typer av handelsfastigheter har resulterat i att intresset från investerare svalnat i vissa delar av detta segment. Under det första halvåret 2018 minskade transaktionsvolymen för handelsfastigheter och ligger nu på 13 procent. Logistiksegmentet är på framfart med många transaktioner och står för 10 procent av volymen.

Geografiskt sett så dominerar Stockholm och står för nästan hälften av transaktionsvolymen, 45 procent. Göteborg och Malmö står för 10 respektive 9 procent av den totala transaktionsvolymen.