Folksams fastighet på Kungsgatan 5.

Newsec flyttar kort – hyr av Folksam

Newsec hyr av Folksam på Kungsgatan 5, ett stenkast från Stureplan. Lokalen omfattar 894 kvm på våning 1 och ska nyrenoveras. Inflyttning planeras till hösten 2026. Därmed lämnar rådgivningsbolaget förhyrningen i Nordstjernanhuset, direkt vid Stureplan, där man hyrt i 15 år.

Avanti var rådgivare till fastighetsägaren.

Newsecs nya kontor är utformat för att möta verksamhetens höga tempo och starka fokus på relationer och affärer. Lokalerna kombinerar moderna arbetsytor med sociala miljöer. Ytan motsvarande den som svenska rådgivningen haft vid Stureplan.

”Med vårt nya kontor vill vi skapa en modern arbetsmiljö som stöttar vår mötesintensiva och affärsdrivna verksamhet. Lokalerna är öppna och sociala och bjuder in till möten, samarbeten och kunskapsutbyten. Det blir också vår naturliga plats att samla kunder och samarbetspartners för våra välbesökta event”, Johanna Hessius, Managing Director Newsec Advisory Sverige.

Folksam välkomnar etableringen och ser Newsec som en stark hyresgäst i området.

”Vi är glada över att Newsec valt vår fastighet vid Stureplan. Deras närvaro stärker både kvarteret och vår vision om attraktiva, flexibla och framtidssäkrade kontorsmiljöer”, säger Jan Sterne, Asset Manager Folksam.

Fastigheten, Bocken 26, förvärvades av Folksam 1922 och var fram till 1959 Folksams huvudkontor. Fastigheten är blåmärkt och anses utgöra ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Därmed lämnar Newsec Nordstjernanhuset, fastigheten Språkmästaren 5, som ägs av just Nordstjernan. Newsec har varit hyresgäst där i 15 år efter att tidigare haft sin verksamhet i Europahuset på Regeringsgatan.

Newsec har även förhyrningar för förvaltningsverksamheten på Sturegatan 15 och på Södermälarstrand.

Niam är kvar i Nordstjernanhuset.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
