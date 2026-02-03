New Property värvar från Colliers och Cresnia

– Vi är mycket glada över att välkomna både Carl och Gustav till New Property. Deras samlade erfarenhet, affärsdriv och engagemang kommer att bidra starkt till vår fortsatta utveckling och till att skapa ännu större värde för våra kunder, säger Rikard Améen, head of leasing office vid New Property.

Carl Wollin kommer närmast från Cresnia, där han varit verksam i cirka 1,5 år i rollen som säljande projektledare.

Gustav Björkman kommer närmast från Colliers, där han under fyra år arbetade som associate director med fokus på kontorsuthyrning. Innan dess var han verksam på Unibail-Rodamco-Westfield, där han arbetade på ägarsidan som portfolio manager leasing med ansvar för kontorsportföljen i Stockholmsområdet.