New Property, Jonna Sarstedt.

New Property stärker teamet med uthyrare

New Property stärker teamet med Jonna Sarstedt. Hon tillträder rollen som uthyrare av kontorslokaler. Jonna Sarstedt har arbetat inom fastighetsbranschen i 20 år.

Med över 20 års erfarenhet i fastighetsbranschen, varav 18 år som mäklare på privatsidan, har Jonna levererat resultat i toppklass. Sedan 2010 har hon arbetat på Fastighetsbyrån, där hon genom åren nått topplaceringar både lokalt och nationellt.

Hennes kundfokus, noggrannhet och djupa marknadskännedom har gjort henne till en trygg och uppskattad rådgivare. Med ett genomsnittligt kundbetyg på 4,9 av 5 i kundnöjdhetsindex (CSI) har Jonna bevisat sin förmåga att skapa värde i varje affär.

– Det ska bli otroligt spännande att få leverera på högsta nivå även inom denna inriktning. Jag ser verkligen fram emot att få bidra med min erfarenhet och energi och att fortsätta överträffa förväntningar, säger Jonna Sarstedt, leasing manager på New Property.

– Vi är mycket glada över att välkomna Jonna till New Property. Hennes erfarenhet, driv och kundfokus ligger helt i linje med vårt sätt att arbeta – att alltid sätta kundens affär i centrum. Jonna Sarstedt kommer att bidra med sin gedigna erfarenhet till att ytterligare stärka New Propertys position som en ledande aktör på marknaden., säger Henrik Eklund, vd på New Property.

