Neobo säljer industrifastighet i Norrköping

Neobo avyttrar industrifastigheten Fiskeby 4:123 i Norrköping till ett underliggande fastighetsvärde om 19 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Transaktionen har skett i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet om 19 mkr ligger i linje med bokfört värde per den 30 september 2025. Ett avdrag för latent skatt om 1,4 mkr har lämnats.

Köpare är REX Industrihus AB och frånträde kommer att ske under första kvartalet 2026.

– Vi fortsätter att renodla vår fastighetsportfölj, denna gång genom att avyttra en industrifastighet som inte är strategisk för oss. Försäljningen frigör kapital som kommer att användas till värdeskapande investeringar i våra bostadsområden, säger Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1.070 kvm och efter transaktionen äger Neobo sju bostadsfastigheter i Norrköping med en total uthyrningsbar area om 30.700 kvm.

