Neobo säljer i Södertälje och sänker vakansgraden

Neobo Fastigheter avyttrar Kyrktuppen 10 och lämnar Södertälje kommun. Fastigheten utgörs till 70 procent av kommersiella lokaler och har en hög vakansgrad. Det underliggande fastighetsvärdet om 75,3 mkr ligger sex procent under den senast genomförda externvärderingen.

Kyrktuppen 10 är belägen i Järna och är Neobos enda fastighet i Södertälje kommun. Fastigheten är i huvudsak kommersiell med inslag av bostäder och omfattar en total uthyrningsbar area om 5.000 kvm, varav 3.550 kvm utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheteten har en ekonomisk vakansgrad om 25 procent och efter frånträde minskar Neobos vakansgrad med två procent.

Det underliggande fastighetsvärdet om 75,3 mkr ligger sex procent under den senast genomförda externvärderingen. Transaktionen har skett i bolagsform och ett avdrag för latent skatt om 2,8 mkr har lämnats.

Köpare är Nyckeludden AB och frånträde kommer att ske innan årsskiftet. Bakom Nyckeludden står Ludvig Rosén och RoosGruppen.

– Vi fortsätter att optimera vår fastighetsportfölj, denna gång genom att avyttra en i huvudsak kommersiell fastighet med hög vakansgrad. Försäljningen innebär att vi lämnar Södertälje, sänker vår vakansgrad och frigör kapital som kan användas till värdeskapande investeringar, säger Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.