Åby centrum i Eskilstuna.

Neobo säljer med hög vakans för 150 mkr

Neobo avyttrar fastigheten Navigatören 11 i Eskilstuna för 150,5 mkr, vilket ligger i linje med senaste externvärdering. Fastigheten är belägen i Årby, som Polismyndigheten har klassat som ett utsatt område, och omfattar en total uthyrningsbar area om 12.150 kvm, varav 8.210 kvm bostäder och 3.940 kvm kommersiella lokaler. Köper gör Victoriahem.

Det underliggande fastighetsvärdet om 150,5 mkr ligger i linje med den senast genomförda externvärderingen. Transaktionen har skett i bolagsform och ett fast avdrag för latent skatt om 5,5 mkr har lämnats. Köpare är Victoriahem och frånträde kommer att ske i slutet av november 2025.

Fastigheten har en ekonomisk bostadsvakans om 46 procent. Efter frånträde av fastigheten minskar Neobos bostadsvakans med 0,6 procentenheter till 5,1 procent samtidigt som den totala vakansgraden minskar från 6,9 procent till 6,5 procent.

– Vi fortsätter att optimera vår fastighetsportfölj, denna gång genom att avyttra en fastighet med hög vakansgrad i ett utmanande område. Vi är glada för att Victoriahem, med sin starka lokala närvaro i Eskilstuna, tar över fastigheten och utvecklar den vidare. Försäljningen frigör kapital som vi kommer att använda till värdeskapande lägenhetsrenoveringar och energioptimeringsåtgärder i vårt bestånd, säger Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Efter transaktionen äger Neobo fyra fastigheter i Eskilstuna med en total uthyrningsbar area om 4.310 kvm.

Victoriahem å sin sida äger efter förvärvet nu 5.135 lägenheter i Eskilstuna, varav 802 i Årby.

– Fastigheten ligger i direkt anslutning till vårt befintliga bestånd i Årby. Genom att förvärva och förvalta även det aktuella bostadshuset och centrumbyggnaden får vi större möjligheter att påverka hela områdets utveckling. Genom vår omfattande lokala organisation ser vi även goda möjligheter att utveckla fastighetens driftnetto, säger Per Ekelund, vd för Victoriahem.

Han fortsätter:

– Victoriahem har stor samlad erfarenhet av hur man bäst rustar upp och förvaltar miljonprogramsområden. Vi har gjort omfattande investeringar i våra fastigheter i Årby de senaste åren, samtidigt som bosociala insatser är centralt i vår verksamhet. Vi ser stor potential och många möjligheter i området.

 

