Neobo i mindre avyttring i Helsingborg

Neobo avyttrar fastigheten Prästkragen 5 i Helsingborg till ett underliggande fastighetsvärde om 27,5 mkr.

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Transaktionen har skett i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet om 27,5 mkr ligger tre procent över det bokförda värdet per den 31 mars 2026. Inget avdrag för latent skatt har lämnats.

Köparen är en privat fastighetsägare i Helsingborg och frånträde kommer att ske i september 2026.

– Vi fortsätter att renodla vår fastighetsportfölj, denna gång genom att avyttra en mindre fastighet i Helsingborg. Försäljningen frigör kapital som kommer att användas för investeringar med högre avkastning i syfte att öka Neobos förvaltningsresultatet per aktie, säger Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 900 kvm och inrymmer 10 lägenheter. Efter transaktionen äger Neobo 22 fastigheter i Helsingborg med 445 lägenheter och en total uthyrningsbar area om 28 600 kvm.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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