Neobo avyttrar i Vårberg för 104 mkr

Neobo Fastigheter avyttrar tomträtterna Örnholmen 3 och 4 i Vårberg, Stockholm, till ett underliggande fastighetsvärde om 104 mkr. Köpare är Liljebo Fastigheter.

Tomträtterna Örnholmen 3 och 4, i Vårberg i Stockholm, avyttras av Neobo Fastigheter. Det till ett underliggande fastighetsvärde om 104 mkr, vilket ligger 18 procent över det bokförda värdet per den 31 mars 2026.

Transaktionen har skett i bolagsform.

Ett avdrag för latent skatt om 5,15 procent har lämnats. Köpare är Liljebo Fastigheter och frånträde kommer att ske i oktober 2026.

En av fastigheterna är bebyggd med ett flerbostadshus med 47 lägenheter och en uthyrningsbar area om 4 370 kvm.

Köpcentrum & Butiker 2026 • 10 sep Köpcentrumens mörka hörn, algoritmer och förändrade konsumtionsmönster – hur ska fastighetsägare och handelsaktörer navigera i ett landskap som idag är präglat av osäkerhet och snabba temposkiftningar? På seminariet möts branschen för att diskutera värdeskapande platser, stärkta kundrelationer och att driva framtidens retail – med allt från matdestinationer till Stockholms hetaste handelsområden på agendan. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Efter transaktionen äger Neobo inga fastigheter i Vårberg.

– Vi fortsätter renodla vår fastighetsportfölj, denna gång genom att avyttra lågavkastande fastigheter i Vårberg. Försäljningen frigör kapital som kommer att användas för högavkastande investeringar i syfte att öka Neobos vinst per aktie, säger Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

– Vi är glada att fortsatt kunna växa beståndet, där vi efter förvärvet förvaltar närmare 400 bostäder koncentrerat i Vårberg. Vi har en stark tilltro till området och är långsiktiga i vår lokala förvaltning och avser växa beståndet ytterligare, säger Omid Noghabai, vd för Liljebo Fastigheter.