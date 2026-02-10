Nelly öppnar flagship store i Kv. Johanna i Göteborg

Hufvudstaden välkomnar modeaktören Nelly som ny hyresgäst i Kvarteret Johanna. Nelly kommer att öppna sin nya flagship store i en hörnlokal om cirka 400 kvm på Fredsgatan – mitt i hjärtat av Fredstan, Göteborg. FV summerar nu 16 klara hyresgäster till projektfastigheten.

Hyresgäster klara för Kv. Johanna: Vinge: 2.500 kvm

EY: 2.300 kvm

Stureplansgruppen: 1.200 kvm

Nordic Wellness: 750 kvm

Cecil Coworking: 3.000 kvm

Censor: 350 kvm

Hemsö: 400 kvm

Accenture: 950 kvm

Nordea: 5.300 kvm

Korab: 600 kvm

Kvänum kök: 826 kvm

Joe & The Juice: 120 kvm

Falconeri: 323 kvm

Göteborg & Co: 2.042 kvm

Forvis Mazars: 360 kvm

Nelly: 400 kvm

Med etableringen får Göteborg en ny modedestination. Nelly, som sedan tidigare driver två fysiska butiker på Drottninggatan i Stockholm samt Strøget i Köpenhamn, tar nu nästa steg i sin satsning på upplevelsebaserad retail. Flaggskeppsbutiken i Kvarteret Johanna blir en plattform för mode och inspirerande kundupplevelser, som ett komplement till Nellys e-handel.

”Vi är verkligen glada över att få etablera Nelly Flagship Store Göteborg i den här fina lokalen. En öppning i Göteborg har varit efterlängtad, och vi har nu äntligen hittat helt rätt läge och lokal. Vi ser fram emot att bli en del av Kvarteret Johanna och skapa en ny modedestination i centrala Göteborg, där vi varje dag får möta både nya och befintliga kunder,” säger Helena Karlinder-Östlundh, vd på Nelly.

Butiken blir en viktig del i utvecklingen av Kvarteret Johanna. Kvarteret har genomgått en omfattande om- och nybyggnation och närmar sig färdigställande. Här skapas en mötesplats där modern handel, arbetsplatser och upplevelser integreras för en levande och hållbar stadsdel.

”Vi är väldigt glada över att Nelly väljer Kvarteret Johanna för sin nya flaggskeppsetablering i Göteborg. Uthyrningen till Nelly stärker Fredstan som levande modedestination mitt i city och blir en viktig pusselbit i vår retailutveckling av Kvarteret Johanna,” säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butiker, Hufvudstaden.