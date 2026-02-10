Nelly öppnar flagship store i Kv. Johanna i Göteborg

Hufvudstaden välkomnar modeaktören Nelly som ny hyresgäst i Kvarteret Johanna. Nelly kommer att öppna sin nya flagship store i en hörnlokal om cirka 400 kvm på Fredsgatan – mitt i hjärtat av Fredstan, Göteborg. FV summerar nu 16 klara hyresgäster till projektfastigheten.

Annons

Hyresgäster klara för Kv. Johanna:

  • Vinge: 2.500 kvm
  • EY: 2.300 kvm
  • Stureplansgruppen: 1.200 kvm
  • Nordic Wellness: 750 kvm
  • Cecil Coworking: 3.000 kvm
  • Censor: 350 kvm
  • Hemsö: 400 kvm
  • Accenture: 950 kvm
  • Nordea: 5.300 kvm
  • Korab: 600 kvm
  • Kvänum kök: 826 kvm
  • Joe & The Juice: 120 kvm
  • Falconeri: 323 kvm
  • Göteborg & Co: 2.042 kvm
  • Forvis Mazars: 360 kvm
  • Nelly: 400 kvm
Visa faktaruta

Med etableringen får Göteborg en ny modedestination. Nelly, som sedan tidigare driver två fysiska butiker på Drottninggatan i Stockholm samt Strøget i Köpenhamn, tar nu nästa steg i sin satsning på upplevelsebaserad retail. Flaggskeppsbutiken i Kvarteret Johanna blir en plattform för mode och inspirerande kundupplevelser, som ett komplement till Nellys e-handel.

”Vi är verkligen glada över att få etablera Nelly Flagship Store Göteborg i den här fina lokalen. En öppning i Göteborg har varit efterlängtad, och vi har nu äntligen hittat helt rätt läge och lokal. Vi ser fram emot att bli en del av Kvarteret Johanna och skapa en ny modedestination i centrala Göteborg, där vi varje dag får möta både nya och befintliga kunder,” säger Helena Karlinder-Östlundh, vd på Nelly.

Butiken blir en viktig del i utvecklingen av Kvarteret Johanna. Kvarteret har genomgått en omfattande om- och nybyggnation och närmar sig färdigställande. Här skapas en mötesplats där modern handel, arbetsplatser och upplevelser integreras för en levande och hållbar stadsdel.

”Vi är väldigt glada över att Nelly väljer Kvarteret Johanna för sin nya flaggskeppsetablering i Göteborg. Uthyrningen till Nelly stärker Fredstan som levande modedestination mitt i city och blir en viktig pusselbit i vår retailutveckling av Kvarteret Johanna,” säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butiker, Hufvudstaden.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:11

Hufvudstaden hyr ut stort nära Stureplan

Tecknat hyresavtal om hela 4800 kvm i Finansinspektionens tidigare lokaler.

FV Affärskarta: Se fler stora uthyrningar i närområdet

Värdesmäll för Nyfosa

Spridd risk och finansnettot grejade resultatet.

Efter tomställt i fyra år – hyr ut butik vid Stureplan

Kafé stängde ner 2022, först nu är det klart med ny hyresgäst.

Ändrar helt –  tar över projekt bredvid Wenner-Gren

Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.

Mengus tar över efter Oscars tunga fiasko

Omtalad fastighet. Politiker ger besked.

Colliers flyttar till prestigefastighet i city

Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.

Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan

FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.

Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center

Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.

Alm investerar i hundra år gammal byggnad

Byggnad som är 115 år gammal.

Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik

FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.

Alecta säljer överraskande – när Blanks offensiv fortsätter

Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.

Selins sista bokslut som vd

Nu kommer utdelningen av Norion – beslut vid bolagsstämman i vår.

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla

Så vill Vasakronan göra om TV4-huset

Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.

Nya Norrholma ger sig in i hett segment

Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.

Skogestig om Ericssons resterande 65 000 kvm i Kista

FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.

 Tillbaka till förstasidan