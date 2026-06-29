Foto: Fastighetsvärlden

Neko Health öppnar i Moodkvarteret

Moodkvarteret fortsätter att utvecklas till en destination för välmående. Nu öppnar det svenska healthtech-bolaget Neko Health på Regeringsgatan, där bolaget tar närmare 700 kvm i anspråk – en av deras mest ambitiösa satsningar hittills.

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Neko Health, grundat av Daniel Ek och Hjalmar Nilsonne, erbjuder avancerade, förebyggande hälsoundersökningar med hjälp av egenutvecklad teknik. Genom en snabb helkroppsscanning samlas miljontals datapunkter in för att ge en omfattande bild av individens hälsa. Syftet är att identifiera risker och sjukdomar i ett tidigt skede och bidra till en mer proaktiv och långsiktigt hållbar vård.

Adressen blir Regeringsgatan 61, en lokal med entré från gatuplan.

– Med Neko Health stärker vi vårt erbjudande inom hälsa och välmående och tillför en aktör som ligger i absolut framkant när det gäller förebyggande vård och teknik. Vi ser ett ökat intresse för tjänster som bidrar till balans och livskvalitet, och genom att samla innovativa koncept inom hälsa och wellness vill vi skapa ett relevant och framtidssäkrat utbud för både besökare och de som arbetar i området, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.

Fastighetsvärlden berättade nyligen även att Neko Health söker stora lokaler för kontor, dock oklart hur stora.

Etableringen är ytterligare ett steg i utvecklingen av Moodkvarterets erbjudande inom hälsa och välmående. Tillsammans med bland andra de nyligen öppnade aktörerna Beyond Sweat och The Sacred Sauna bidrar Neko Health till ett bredare utbud, där träning, återhämtning och förebyggande vård samlas i en och samma citymiljö.

Med Neko Healths etablering fortsätter AMF Fastigheter att utveckla Moodkvarteret till ett citykvarter där handel, service, upplevelser och välmående samverkar, med människors behov i centrum.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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