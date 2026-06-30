NCC säljer i Bromma till Delcore för 790 mkr

NCC säljer en del av fastigheten Hangar 5 i Bromma för 790 miljoner kronor. Fastigheten som avyttras är uthyrd till Ica och förvärvas av Delcore Fastigheter. Därmed blir Ica åter ägare till fastigheten. NCC har som mål att sälja resten av kvarteret.

Savills var rådgivare till säljaren.

Fastighetsvärlden har tidigare, våren 2023, berättat att NCC försökt sälja hela det nya och stora kvarteret vid Bromma Blocks under ett längre tid. Nu har alltså bolaget sålt delar av det, handelsdelen.

Försäljningen ger positiv kassaflödeseffekt men ingen resultateffekt, uppger NCC.

Fastigheten som nu avyttras omfattar cirka 11 000 kvadratmeter LOA och säljs för 790 miljoner kronor. Affären genomförs som en bolagsförsäljning. Köpare är ett dotterbolag till Delcore Fastigheter, ett av AMF och Ica Fastigheter samägt fastighetsbolag.

Fastighetsvärlden kan berätta att det för Ica Fastigheter handlar om en comeback som ägare. 2016 lyckades man köpa den aktuella marken tomträtten Trafikflyget 8 vid Bromma Blocks, som då innehöll en byggrätt om 45 000 kvm. Ica hade då jagat fastigheten i 15 år för att kunna öppna en stor Ica-butik i området. Säljare då var Johan Thorell. Därefter tvekade Ica Fastigheter kring att utveckla kontor och valde istället 2018 att sälja rubbet till NCC och istället teckna ett stort hyresavtal för en Ica Maxi-butik.

Tillträde och erläggande av köpeskilling sker den 3 juli 2026. Affären beräknas ge positiv kassaflödeseffekt i tredje kvartalet 2026 men ingen resultatpåverkan. Intäkter hänförliga till den avyttrade fastigheten redovisas vid tillträdet. Resultateffekt från projektet Hangar 5 redovisas först när hela projektet har avyttrats, uppger NCC.

– Vi avser att sälja hela Hangar 5 och avyttrar nu den första delen som är uthyrd till Ica. Fastigheten ligger i expansiva Brommastaden, invid Bromma Blocks och Bromma Airport och har ett mycket attraktivt läge inför den framtida utvecklingen av området, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

– NCC har utvecklat en attraktiv och tillgänglig destination i Bromma. För Delcore är det här ett förvärv som stärker portföljen med en modern butiksfastighet i ett etablerat läge, säger Jan Kristensson, vd Delcore Fastigheter.

Hyresgästerna i övriga delar av projektet är bland annat Coromatic, ST1, XXL, Bromma stadsdelsförvaltning och Biz Apartment lägenhetshotell. I mars meddelade NCC planer på att etablera sitt huvudkontor om 8 000 kvm i Hangar 5 under 2027 och i och med detta blir kvarteret näst intill fullt uthyrt. I direkt anslutning till kvarteret finns service, restauranger, gym och kollektivtrafik. Byggnaderna är certifierade med BREEAM-standard Outstanding och Excellent.