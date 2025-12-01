NCC rekryterar Katarina Wilson som ny CFO

NCC har utnämnt Katarina Wilson till ny ekonomi- och finansdirektör (CFO). Hon efterträder Susanne Lithander som kommer att gå i pension. Katarina Wilson tillträder senast den 1 juni 2026 och kommer att ingå i NCC:s koncernledning.

Katarina Wilson, född 1971, är för närvarande vice vd och COO på AcadeMedia där hon också har varit CFO, chef för koncerncontroll och koncernredovisning. Hon har tidigare haft roller som koncerncontrollerchef på Husqvarna, samt olika controller- och ekonomiuppdrag på Johnson & Johnson och Electrolux. Katarina Wilson har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en MBA från Warwick Business School.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Katarina till NCC. Hon har en stark bakgrund inom finansiell styrning och verksamhetsutveckling, vilket är centralt för NCC:s fortsatta utveckling. Samtidigt vill jag rikta ett varmt tack till Susanne för hennes betydande insatser sedan 2018 – både som ekonomi- och finansdirektör och som chef för Finance & IT, säger Tomas Carlsson, vd för NCC.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av NCC och bidra till bolagets utveckling. NCC är ett ledande företag i en spännande fas, där jag hoppas att mina erfarenheter inom både finans och verksamhetsstyrning kan bidra till att ytterligare flytta fram positionerna, säger Katarina Wilson.

Susanne Lithander innehar CFO-rollen tills NCC publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2026, och fortsätter därefter att ansvara för utveckling och IT.