NCC och Jernhusen hyr ut 3 000 kvm i Park Central till en hemlig hyresgäst. Planerad inflytt är i slutet av 2027.

Park Central har tecknat hyresavtal med en ny hyresgäst om cirka 3 000 kvm. Hyresgästen är tills vidare konfidentiell och kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Projektet ägs och utvecklas av NCC och Jernhusen AB i ett samägt bolag. Jernhusen kommer att förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt.

– Avtalet är ytterligare ett steg i etableringen av Park Central som en attraktiv arbetsplats mitt i hjärtat av Göteborg, där framtidens kontor kombineras med service, kommunikationer och mötesplatser i ett sammanhållet koncept, säger Lotta Kallberg Walldén, uthyrnings- och marknadschef på NCC Property Development.

Park Central är en kontors- och stationsbyggnad på totalt cirka 40 000 kvadratmeter med grönskande takpark med plats för både träning, rekreation och företagsevent. Den ligger i Centralstaden Göteborg, den nya stadsdel som växer fram runt Centralstationen.

I kontors- och stationsbyggnaden kommer det även finnas ett brett utbud av service med gym, restauranger, coworking och handel i huset, med en av Västlänkens stationsuppgångar i gatuplan.

Planerad inflytt för – den än så länge hemliga – hyresgästen är i slutet av 2027.