NCC hyr ut 700 kvm till Academic Work i nya Habitat

NCC har tecknat hyresavtal med rekryterings- och bemanningsföretaget Academic Work om 678 kvadratmeter kontor i Habitat på Masthuggskajen i Göteborg. Företaget tillträder sina lokaler i juni 2026. NCC har 3 000 kvm kvar att hyra ut i Habitat.

– Academic Work Göteborg är stolta och glada över att flytta in i Habitat. Det är ett stort och inspirerande steg för oss i regionen. För oss är det mer än en ny adress – det attraktiva läget vid vattnet och den moderna, genomtänkta miljön speglar tydligt vår ambition och det vi står för. Habitat ger oss en stark plattform och en miljö där vi kan möta våra kunder, kandidater och konsulter på ett sätt som fullt ut representerar oss som bolag. Nu ser vi fram emot att flytta in och fortsätta vår tillväxtresa i Göteborg, säger Sanna Namvar, Branch Manager Academic Work.

Habitat Masthuggskajen är ett unikt kontorshus i nio våningar byggt i trä, med en kontorsmiljö full av ljus, växtlighet och interiör med utomhuskänsla. Habitat Masthuggskajen är det tredje kontorshuset som NCC utvecklat och byggt på Masthuggskajen – ett spännande utvecklingsområde mitt i centrala Göteborg där en helt ny stadsdel växer fram och binder samman älven med livet kring Järntorget, Långgatorna och Linnéstaden.

– Vi ser tecken på att hyresmarknaden lokalt i Göteborg börjar ta fart. Masthuggskajen har på kort tid blivit ett av Göteborgs mest attraktiva områden för kontorsetablering och vi ser fram emot att välkomna Academic Work till sitt nya kontor i juni, säger Lotta Kallberg Walldén, uthyrnings- och marknadschef NCC Property Development.

NCC har tidigare utvecklat grannfastigheterna Våghuset och Brick Studios. De båda kontorshusen har sålts till Alecta Fastigheter.

Habitat innehåller totalt 7 800 kvm lokaler. Genom uthyrningen till Academic Work är fastigheten uthyrd till mer än hälften.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

