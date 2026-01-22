NCC gör nedskrivning av värden med miljard

NCC genomför nedskrivningar på cirka 1,4 miljarder kronor, främst relaterade till förändringar i bedömningar av fastighetsvärden inom Property Development, cirka 900 miljoner kronor hänförligt till uppdaterade bedömningar av fastighetsvärden inom affärsområdet Property Development. Stora vakanser i färdigställda projekt spökar.

Läs även Så mycket har NCC kvar att hyra ut

Nedskrivningarna kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i resultatet för fjärde kvartalet, i huvudsak i rörelseresultatet. Nedskrivningarna är icke kassaflödespåverkande och påverkar inte NCC:s förmåga att lämna utdelning, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Enligt preliminära siffror väntas NCC:s nettoomsättning under fjärde kvartalet 2025 uppgå till 15 929 miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) till 692 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster. Orderingången var god under det fjärde kvartalet och antalet samarbetsavtal i tidig fas är på en mycket hög nivå.

Nedskrivningen på cirka 1,4 miljarder kronor består av cirka 900 miljoner kronor hänförligt till uppdaterade bedömningar av fastighetsvärden inom affärsområdet Property Development. Bolaget har fortsatt höga vakansgrader i bland annat färdigställda kontorsprojekt vid Bromma Blocks och vid Järva krog.

I NCC:s Q3-rapport listade bolaget sex färdigställda projekt som ännu inte avyttrats, varav några, enligt uppgift till FV, varit till salu ett bra tag. Då uppgavs vakansgraden i Bromma blocks-fastigheten, om hela 52.400 kvm lokaler, till 20 procent, och i mindre Nova vid Järva krog till att 54 procent vakant. Även kontorsprojektet Habitat 7 i Göteborg hade en vakansgrad om 54 procent. Flow Hyllie hade 18 procent ännu ej uthyrda ytor. Två färdigställda projekt i Helsingfors var i det närmaste fullt uthyrda.

Resterande del avser framför allt en översyn av skattetillgångar i Norge. Nedskrivningen relaterar inte till någon del av verksamhet inom pågående bygg- och anläggningsprojekt eller affärsområde Industry.

Marknaden för kommersiella fastigheter har varit svag under en längre period, uppger NCC. Nedskrivningarna görs för att säkerställa att redovisade värden återspeglar NCC:s bästa nuvarande bedömning av det underliggande värdet på fastighetstillgångar. Det avser ett fåtal färdigställda fastighetsprojekt i Sverige och Finland.

– Vi har under en längre tid sett en dämpad marknad för kommersiella fastigheter.

I samband med bokslutsarbetet har vi gjort en ny bedömning av de samlade fastighetsvärdena i balansräkningen. Genom nedskrivningen skapar vi också bättre förutsättningar för försäljningar i närtid. Jag vill betona att det underliggande resultatet, kassaflödet och utsikterna för NCC som helhet är positiva. Affärsområde Industry har återigen ett rekordresultat, och samtliga affärsområden inom bygg och anläggning rapporterar stabila eller förbättrade rörelseresultat. NCC står finansiellt starkt och vi ser goda möjligheter till värdeskapande kommande år, säger Tomas Carlsson, koncernchef och vd för NCC.

NCC:s fullständiga resultat för fjärde kvartalet och helåret 2025 kommer att presenteras den 5 februari 2026