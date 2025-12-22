NCC fyller gatuplanet på nya Habitat

NCC har tecknat hyresavtal med bageri Maison Caillard Boulangerie & Pâtisserie och blomsterbutiken Williams Blommor & Presenter i Habitat Masthuggskajen i Göteborg. Därmed är gatuplan i Habitat Masthuggskajen helt uthyrd.

– Vi hälsar våra nya hyresgäster varmt välkomna till Habitat Masthuggskajen, och fortsätter att skapa levande gatuplan längs Masthamnsgatan. Vi ser ett fortsatt intresse för de kvarvarande kontorsytorna i huset, och ser fram emot att erbjuda kontorslösningar som matchar företagens behov, säger Ola Hansson, avdelningschef NCC Property Development Väst.

Habitat Masthuggskajen är ett unikt kontorshus i nio våningar byggt i trä, med en kontorsmiljö full av ljus, växtlighet och interiör med utomhuskänsla. Habitat Masthuggskajen är det tredje kontorshuset som NCC utvecklat och byggt på Masthuggskajen – ett spännande utvecklingsområde mitt i centrala Göteborg.