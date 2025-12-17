NCC bygger ut åt polisen hos Castellum

NCC ska på uppdrag av Castellum bygga nya kontorslokaler i Jönköping där Polismyndigheten blir ny hyresgäst. Uppdraget omfattar om- och tillbyggnad av fler våningsplan på en befintlig kontorsfastighet. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 110 mkr.

NCC ska bygga om och bygga till kontorsbyggnaden Werket i Jönköping. Fastigheten ska byggas till med två våningsplan på en av byggnaderna och ett våningsplan på två byggnader. Projektet omfattar även en höjning av ett trapphus för att skapa tillgång till samtliga plan. Utöver tillbyggnaden ska samtliga befintliga plan renoveras och anpassas till nya moderna och ändamålsenliga lokaler som möter verksamhetens behov.

– Vi är glada att ha NCC med oss för att renovera och bygga till kontorslokalerna i fastigheten Werket i centrala Jönköping. NCC presenterade ett intressant upplägg där Castellum och NCC i samverkan ska arbeta fram de bästa klimatanpassade lösningarna för att anpassa och modernisera lokalerna efter dagens behov, säger Christian Nilsson, projektchef Castellum.

Uppdraget omfattar cirka 5.500 kvadratmeter ombyggnad och 2.200 kvadratmeter tillbyggnad. Fokus har varit att hålla ett lågt klimatavtryck i projektet på max 237 kg CO2ekv/kvadratmeter. Detta har åstadkommits genom att jobba med takelement i trä, träbaserad fasadskiva, klimatkompenserad betong och en ambition att återbruka delar av befintlig inredning.

– Att arbeta på höjden innebär speciella krav i flera av arbetsmomenten. NCC har redan från ett tidigt skede bidragit med kompetens och erfarenhet för att möta både säkerhets- och klimatkraven i projektet, och vi ser fram emot ytterligare ett samarbete med Castellum i området, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sverige.

Produktionen inleds i första kvartalet 2026 och beräknas vara klart första kvartalet 2027. Affären har ett ordervärde på cirka 110 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under fjärde kvartalet 2025.