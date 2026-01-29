NCC bygger nya kontorsytor för BAE Hägglunds i Örnsköldsvik

NCC får ytterligare uppdrag för BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Projektet omfattar bygge av nya moderna kontors- och arbetsytor. Den nya entreprenadens ordervärde uppgår till cirka 250 MSEK och genomförs i samverkan.

– Vi är väldigt nöjda med de leveranser och det samarbete vi har med NCC i våra pågående projekt och ser fram emot att tillsammans skapa en inspirerande och funktionell arbetsmiljö för våra medarbetare även här. Med den nya kontorsbyggnaden tar vi ett viktigt steg i vår expansion och fortsatta utveckling här i Örnsköldsvik, säger Peter Sedin, Director Operations BAE Systems Hägglunds.

I september 2024 tecknade NCC avtal med BAE Systems Hägglunds att bygga produktionslokaler i fabriksområdet Gullänget, Örnsköldsvik. Nu får NCC ytterligare uppdrag på området i form av nya kontorslokaler.

Den nya kontorsbyggnaden omfattar cirka 7 500 kvadratmeter och ska inrymma flexibla kontorslösningar och förbättrade arbetsutrymmen som stödjer BAE Systems Hägglunds fortsatta utveckling och produktion.

– Vi är glada över det utökade förtroendet från BAE Systems Hägglunds. Vi bygger vidare på vårt goda samarbete i Örnsköldsvik och ser fram emot att få använda NCC:s samlade kompetens inom både uppdrag med höga säkerhetskrav och kontorsbyggnader, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef, NCC Building Sweden.

Byggstart sker omgående och kontorsbyggnaden beräknas stå färdig under 2028. Affären har ett ordervärde på cirka 250 MSEK som registreras under första kvartalet 2026 inom affärsområde NCC Building Sweden.

