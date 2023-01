NCC: ”2022 har varit mer utmanande än väntat”

Styrelsen har föreslagit utdelning på 6,00 (6,00) per aktie för 2022, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vinst per aktie 10,29 SEK att jämföras med målet 16,00 SEK per aktie 2023.

Nyckeltalen för 2022:

Orderingången uppgick till 53 285 (55 786) MSEK

Nettoomsättningen uppgick till 54 198 (53 414) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 1 358 (1 825) MSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 299 (1 765) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 1 069 (1 508) MSEK

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 10,29 (14,02) SEK

Fjärde kvartalet 2022:

Orderingången uppgick till 12 280 (16 059) MSEK

Nettoomsättningen uppgick till 16 018 (15 998) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 544 (605) MSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 (577) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 407 (538) MSEK

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 (5,00) SEK

Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC:

– Sammantaget blev rörelseresultat och vinst per aktie betydligt lägre än förväntat, vilket naturligtvis är en besvikelse.

I delårsrapporten kommenterar han bland annat de olika affärsområdena:

– Property Development har resultatavräknat ett projekt i kvartalet och tre under året, och levererar ett rörelseresultat i nivå med föregående år. Fastighetsmarknaden är påverkad av det rådande ekonomiska läget vilket gör att det finns osäkerhet inför 2023. Vi kommer att söka möjligheter till nya projekt men samtidigt ställa höga krav för att starta dem och vi kommer att sälja projekt först när vi upplever att marknadsnivån är acceptabel.

Uthyrningen uppgick till 1 700 (14 400) kvadratmeter i det fjärde kvartalet och till 31 800 (56 900) under 2022. Under kvartalet tecknades totalt 5 (23) nya hyreskontrakt och under året tecknades 32 (68) nya hyreskontrakt.

Han avslutar med:

– Det är otvetydigt så att osäkerheten inför den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är stor och påverkas av många komplexa faktorer. Vi är medvetna om detta. På kort sikt påverkas fastighetsmarknaden och projekt inom bostäder och kontor mest. Samtidigt finns det en stor och god marknad för infrastrukturprojekt, samhällsbyggnader, investeringar i tillväxtzoner och i grön omställning. En positiv signal i kvartalet var att företaget Cementa fick ett nytt fyraårigt tillstånd. Det är viktigt att tillståndsprocesserna i Sverige fortsätter att utvecklas, för att säkerställa industriell utveckling och tillgång till material.