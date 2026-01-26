Naturkompaniet öppnar i SHF:s Stenalyckan

Naturkompaniet öppnar en ny stor butik på handelsplatsen Stenalyckan senare i vår. – Vi är väldigt glada över samarbetet med Naturkompaniet som kommer att göra handelsplatsen ännu mera attraktiv och differentierad, säger Kenneth Sjöström, fastighetsförvaltare på Svenska Handelsfastigheter som äger Stenalyckan.

Butiken är på totalt 745 kvadratmeter och kommer att erbjuda ett brett sortiment av Naturkompaniets produkter och varumärken inklusive ett stort Fjällrävensortiment.

”Vi känner sedan tidigare till att det finns en stor efterfrågan av vårt utbud i Hallandsregionen, som lockar till ett rikt natur- och friluftsliv. När vi i partnerskap med Svenska Handelsfastigheter fick en möjlighet att expandera genom att flytta till en större lokal i Halland var det därför ett självklart beslut för oss”, säger Henrik Hoffman, CEO på Naturkompaniet.

”Naturkompaniet kompletterar den befintliga handeln på Stenalyckan på ett alldeles utmärkt sätt och vi är glada över att välkomna kedjans nya butik till oss i Halmstad”, säger Kenneth Sjöström.

Stenalyckan är en av Hallands största och mest attraktiva handelsplatser som ligger vid E6:ans södra infart till Halmstad. Området erbjuder 30-talet butiker och tillsammans med Hallarnas köpcentrum utgör det en mycket populär shoppingdestination.

Naturkompaniets nya butik på Stenalyckan utgör kedjans 48:e etablering. Företaget vilar på en lång svensk butikshistoria som inleddes för snart 100 år sedan, 1931, när AB Scoutvaror grundades av den svenska scoutrörelsen. Sedan den dagen verkar Naturkompaniet för ett rikare friluftsliv och ett aktivt miljöarbete.