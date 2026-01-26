Naturkompaniet öppnar i SHF:s Stenalyckan

Naturkompaniet öppnar en ny stor butik på handelsplatsen Stenalyckan senare i vår.
– Vi är väldigt glada över samarbetet med Naturkompaniet som kommer att göra handelsplatsen ännu mera attraktiv och differentierad, säger Kenneth Sjöström, fastighetsförvaltare på Svenska Handelsfastigheter som äger Stenalyckan.

Annons

Butiken är på totalt 745 kvadratmeter och kommer att erbjuda ett brett sortiment av Naturkompaniets produkter och varumärken inklusive ett stort Fjällrävensortiment.

”Vi känner sedan tidigare till att det finns en stor efterfrågan av vårt utbud i Hallandsregionen, som lockar till ett rikt natur- och friluftsliv. När vi i partnerskap med Svenska Handelsfastigheter fick en möjlighet att expandera genom att flytta till en större lokal i Halland var det därför ett självklart beslut för oss”, säger Henrik Hoffman, CEO på Naturkompaniet.

”Naturkompaniet kompletterar den befintliga handeln på Stenalyckan på ett alldeles utmärkt sätt och vi är glada över att välkomna kedjans nya butik till oss i Halmstad”, säger Kenneth Sjöström.

Stenalyckan är en av Hallands största och mest attraktiva handelsplatser som ligger vid E6:ans södra infart till Halmstad. Området erbjuder 30-talet butiker och tillsammans med Hallarnas köpcentrum utgör det en mycket populär shoppingdestination.

Naturkompaniets nya butik på Stenalyckan utgör kedjans 48:e etablering. Företaget vilar på en lång svensk butikshistoria som inleddes för snart 100 år sedan, 1931, när AB Scoutvaror grundades av den svenska scoutrörelsen. Sedan den dagen verkar Naturkompaniet för ett rikare friluftsliv och ett aktivt miljöarbete.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Reaktionen på morgens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.

Förlikning mellan Engelbert och Selin

Ska betala 26 miljoner kronor.

Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell

Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.

Batljans nya Episurf slår till med miljardköp

Börsbolag säljer och blir delägare. Mer än 600 bostäder och en citygalleria ingår i köpet. FV berättar om beståndet och affären.

Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Grönt ljus för Balders satsning på Garbo

Ändrat från trä till betong och även bytt namn.

Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson

Även Atrium Ljungberg och Corem har förlängt avtal med telekomjätten. Vasakronans stora kontrakt återstår.

Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan

En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.

Säljer högt bostadshus inom tullarna

Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm

Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.

Bakslag för Castellums stora logistikpark

Castellum kommenterar regeringsbeslutet.

Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast.  Om att fynda på en bottenfrusen marknad.  Orealistiska prisförväntningar.  Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.

 Tillbaka till förstasidan