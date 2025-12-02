När en hyresgäst går mot rekonstruktion
Agera snabbt, strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl redogör för hur du som fastighetsägare bör agera.
Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.
Omfattar 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund.
Två verksamheter fyller upp SKF:s tidigare huvudkontor.
Nu redovisas placeringarna 9–50.
Omfattar totalt 144.000 kvm. Köparens andra investering i Sverige.
Emelie Mannheimer, vd United Spaces, om att coworking skapar attraktivitet i fastigheter och att fastighetsägare och coworkingaktörer måste hitta en väg framåt för att stärka varandras affärer.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till 424.000 kvm.
Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.
Lämnar vd-rollen efter snart fyra år.
Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.
Kan bli ett av Sveriges största. Ska även ha förutsättningar för att bli dubbelt så stort.
13 fastigheter ingår i transaktionen.