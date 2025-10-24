Fler sålda bostäder hos Bonava

Bonava sålda 456 bostäder till konsumenter under tredje kvartalet. Det var något fler än motsvarande period ifjol, 435. Då såldes dock 89 lägenheter till investerarmarknaden, men under kvartalet i år genomfördes det inte någon sådan affär alls. Antalet produktionsstartade bostäder har skruvats upp ganska rejält.

Vd och koncernchef Peter Wallin kommenterar:

– Vi följer vår plan för kontrollerad tillväxt. Vi fortsätter att öka produktionsstarterna samtidigt som vi bibehåller en god försäljningsgrad och en stabil finansiell ställning. Med god projektstyrning och lägre omkostnader förbättrar vi resultat och lönsamhet väsentligt. Återhämtningen i marknaden går långsammare än förväntat då geopolitiska utmaningar påverkar negativt. Stärkta disponibla inkomster hos hushållen och sänkta styrräntor ger dock goda förutsättningar framåt.

Tredje kvartalet, juli – september 2025*:

Nettoomsättningen uppgick till 2 167 (1 978) MSEK

Den operativa bruttomarginalen uppgick till 13,8 (10,9) procent

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 148 (54) MSEK och den operativa rörelsemarginalen var 6,8 (2,7) procent

Nettoomsättningen enligt IFRS uppgick till 1 201 (1 431) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -28 (-258) MSEK

Operativt kassaflöde uppgick till 140 (489) MSEK

Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 67 (335) MSEK

Resultat per aktie enligt IFRS, före och efter utspädning, uppgick till -0,36 (-1,23) SEK

Antal sålda bostäder konsument uppgick till 456 (435)

Antal sålda bostäder investerare uppgick till 0 (89)

Antal produktionsstartade bostäder konsument uppgick till 708 (322)

Antal produktionsstartade bostäder investerare uppgick till 0 (89)

Nio månader, januari – september 2025: