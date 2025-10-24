Något färre sålda bostäder för Besqab

Antal sålda bostäder för Besaqb under tredje kvartalet uppgick till 94 (101). Totalt sett under årets tre första kvartal har bolaget dock kraftigt ökat försäljningen jämfört med motsvarande tid i fjol, 391 (212).

Annons

Magnus Andersson, vd för Besqab:

– Vi har haft ett stabilt kvartal med god lönsamhet i projektverksamheten och stabil efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen i Storstockholm och Uppsala. Vi är starkt positionerade med en effektiv verksamhet, hög efterfrågan på våra bostäder, en attraktiv byggrättsportfölj och minimal backlog av osålda bostäder.

Nyckeltalen perioden januari–september: 

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 1 844,6 Mkr (1 456,4). Bruttoresultatet uppgick till 285,8 Mkr (256,4) och bruttomarginalen var 15,5 procent (17,6).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 115,3 Mkr (91,2) och rörelsemarginalen var 6,3 procent (6,3). Periodens resultat uppgick till 104,0 Mkr (69,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 kr (0,29).

• Enligt IFRS uppgick soliditeten per balansdagen till 50,8 procent (58,4), eget kapital uppgick till 2 995,7 Mkr (3 153,3) och balansomslutningen uppgick till 5 901,7 Mkr (5 403,7).

• Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 512,0 Mkr (2 863,3 Mkr), rörelseresultatet uppgick till –94,2 Mkr (5,9). Periodens resultat uppgick till –105,5 Mkr (–6,3).

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 391 (212).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 105 (398). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 95 (689).

Perioden juli–september:

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 405,0 Mkr (509,1). Bruttoresultatet uppgick till 77,6 Mkr (94,1) och bruttomarginalen var 19,2 procent (18,5).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelse resultatet till 30,4 Mkr (37,5) och rörelsemarginalen var 7,5 procent (7,4). Periodens resultat uppgick till 30,8 Mkr (49,5). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 kr (0,27).

• Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 332,3 Mkr (1 040,7 Mkr), rörelseresultatet uppgick till –14,4 Mkr (41,4). Periodens resultat uppgick till –13,9 Mkr (47,8).

• Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 66 procent (85). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 94 (101).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 28 (93). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 18 (136).

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

SOJ: ”En spirande optimism”

Är tiden med krympande ytor över? ”De riktigt stora hyresgästerna har i vissa fall även börjat tänka mer i termer av tillväxt och expansion”.
Aspelin Ramm, East Square

Coworkinaktör öppnar 3.400 kvm i SKF:s förra HK

Blir sjätte anläggningen i centrala Göteborg.

Gunnar Mässing har gått ur tiden

Har somnat in efter en kort tids sjukdom.

”Vi måste titta på allting – men har en paradgren”

FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Schéele på Urban Partners.  Om trender som har medvind.  Ökade satsningar i Sverige.  Betydelsen av namnbytet.  Lärdomarna från hållbarhetssatsningarna.

Afa:s storprojekt vid Torsgatan stoppas

300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.
Affärsanalys

Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.

Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”

Corem sålt vakanser för 250 mkr

FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.

Stort bakslag i Slakthusområdet

Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.

Fabege hyrt ut en tredjedel i landmärke

Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.

Bildextra: Hotel Royal i ny tappning

Återbruk i fokus när det anrika hotellet renoverats, under Semrén & Månsson arkitekter ledning.
Krönika

Förtätning utan att nå målen

”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”

Nästa stopp för Stordalen: Mariestad

Planerar för nytt hotell med 151 hotellrum, byggt i trä. Letar fler destinationer.

Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm

Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.

 Tillbaka till förstasidan