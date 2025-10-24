Något färre sålda bostäder för Besqab

Antal sålda bostäder för Besaqb under tredje kvartalet uppgick till 94 (101). Totalt sett under årets tre första kvartal har bolaget dock kraftigt ökat försäljningen jämfört med motsvarande tid i fjol, 391 (212).

Magnus Andersson, vd för Besqab:

– Vi har haft ett stabilt kvartal med god lönsamhet i projektverksamheten och stabil efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen i Storstockholm och Uppsala. Vi är starkt positionerade med en effektiv verksamhet, hög efterfrågan på våra bostäder, en attraktiv byggrättsportfölj och minimal backlog av osålda bostäder.

Nyckeltalen perioden januari–september:

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 1 844,6 Mkr (1 456,4). Bruttoresultatet uppgick till 285,8 Mkr (256,4) och bruttomarginalen var 15,5 procent (17,6).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 115,3 Mkr (91,2) och rörelsemarginalen var 6,3 procent (6,3). Periodens resultat uppgick till 104,0 Mkr (69,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 kr (0,29).

• Enligt IFRS uppgick soliditeten per balansdagen till 50,8 procent (58,4), eget kapital uppgick till 2 995,7 Mkr (3 153,3) och balansomslutningen uppgick till 5 901,7 Mkr (5 403,7).

• Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 512,0 Mkr (2 863,3 Mkr), rörelseresultatet uppgick till –94,2 Mkr (5,9). Periodens resultat uppgick till –105,5 Mkr (–6,3).

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 391 (212).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 105 (398). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 95 (689).

Perioden juli–september:

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 405,0 Mkr (509,1). Bruttoresultatet uppgick till 77,6 Mkr (94,1) och bruttomarginalen var 19,2 procent (18,5).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelse resultatet till 30,4 Mkr (37,5) och rörelsemarginalen var 7,5 procent (7,4). Periodens resultat uppgick till 30,8 Mkr (49,5). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 kr (0,27).

• Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 332,3 Mkr (1 040,7 Mkr), rörelseresultatet uppgick till –14,4 Mkr (41,4). Periodens resultat uppgick till –13,9 Mkr (47,8).

• Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 66 procent (85). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 94 (101).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 28 (93). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 18 (136).