Nacka och Klövern planerar om i Jarlaberg

Nacka kommun och Klövern har tecknat en avsiktsförklaring för att pröva om Klöverns fastighet i Jarlaberg kan användas för idrottsändamål. Det frigör samtidigt mark för bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge i centrala Nacka.

– Det här är en viktig pusselbit för att kunna forma centrala Nacka till den levande stadsdel vi vill se, med idrott, bostäder, natur och arbetsplatser. Med den här avsiktsförklaringen kan vi skapa mer utrymme så att både idrotten och bostadsutvecklingen får riktigt bra villkor utan att behöva kompromissa med varandra, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och Klövern ska ta fram en gemensam principöverenskommelse om kommande marköverlåtelser. Den möjliggör en bättre samlad användning av marken, då viss idrott kan omlokaliseras till Klöverns fastighet, som bedöms vara väl lämpad för idrottsändamål, samtidigt som verksamheter och bostäder kan placeras i mer strategiska lägen. Därmed kan långsiktigt ändamålsenliga ytor för idrott säkerställas inom centrala Nacka, nära tunnelbanan och med goda parkeringsmöjligheter.

Samtidigt skapas förutsättningar för en sammanhållen stadsstruktur med fler bostäder, handel och den planerade stadshusparken. Det är även viktigt för att utbyggnaden ska kunna genomföras i etapper så att nya idrottsanläggningar kan vara klara innan de gamla rivs.

– Centrala Nacka har alla förutsättningar att bli en av Stockholmsregionens mest attraktiva stadsmiljöer. Vi är glada att kunna bidra till den utvecklingen och ser fram emot att tillsammans med Nacka kommun pröva hur vi kan skapa värde för både idrotten, de boende och hela stadsdelen, säger Mathias Wallestam, vd på Klövern.

När Mötesplats Nacka, med överdäckning av Värmdöleden, pausades 2024 förändrades planeringsförutsättningarna för centrala Nacka. En del av den mark som tidigare bedömdes kunna exploateras är inte längre tillgänglig, vilket har skapat behov av ett samlat omtag i planeringen.

– Den här avsiktsförklaringen är en viktig del i arbetet med att skapa en samlad och långsiktigt hållbar struktur för centrala Nacka. Den ger oss förutsättningar att utveckla en levande stadsmiljö där Nackaborna har nära till bostäder, idrott, handel och service i ett tillgängligt och kollektivtrafiknära läge, säger Heléne Hill, stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 2 juni och i kommunstyrelsen den 15 juni. Nästa steg är att teckna en principöverenskommelse när parterna har kommit vidare i processen.