Fastigheten Manfred 7 i centrala Västerås.

Myndighet hyr 4 000 kvm av Folksam i Västerås

Folksam har tecknat ett större hyresavtal med en statlig myndighet i fastigheten Manfred 7, belägen mitt i centrala Västerås. Avtalet omfattar 3 773 kvadratmeter kontorsyta och löper över sex år, med tillträde den 1 april 2027.

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Uthyrningsrådgivare i affären har varit CBRE.

Uthyrningen är en av de större kontorsuthyrningarna i Västerås under senare år. Fastighetsvärlden saknar kännedom om vem som är den stora hyresgästen. FV har dock under de senaste åren berättat att Polismyndigheten, som är hyresgäst ett kvarter bort hos Stenvalvet, sökt större lokaler och även backat ur ett större hyresavtal.

Myndigheten tar över lokaler som delvis tidigare tillhört Arbetsförmedlingen.

– Den här affären är ett tydligt kvitto på den starka efterfrågan på attraktiva och centrala kontorslägen i Västerås. Vi är mycket stolta över att ha genomfört denna uthyrning och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med myndigheten, säger Marie Meyer, uthyrningschef för Folksam på Newsec.

Fastigheten Manfred 7 är belägen på Stora Gatan 33 i hjärtat av Västerås, med närhet till service, handel, restauranger och goda kommunikationer. Det centrala läget erbjuder god tillgänglighet för både medarbetare och besökare samt närhet till Västerås resecentrum.

Manfred 7 uppfördes under början av 1970-talet och är en del av kvarteret Manfred – ett område som utvecklades med bank-, affärs- och kontorsbyggnader i centrala Västerås. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om ca 11 000 kvm och innehåller idag huvudsakligen kontorslokaler men även butik, lager och garage.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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