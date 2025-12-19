”Mycket positiva besked för bostadsmarknaden”

Beskedet om att ändra kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent samt att slopa den extra amorteringen för hushåll som lånar mer än 4,5 gånger årsinkomsten har av många tolkats som mycket positivt för bostadsmarknaden.

– Mäklarhuset bedömer att de nya reglerna kommer att sätta fart på marknaden under nästa år, fler avslut och ökad tilltro är att vänta, säger Johan Bergman, vd på Mäklarhuset.

– Beskedet underlättar för unga att komma in på bostadsmarknaden vilket är en fråga vi länge arbetat med på Riksbyggen. Men bostadsbyggandet är fortfarande rekordlågt och vi behöver långsiktiga och breda satsningar för att få fart på nyproduktionen igen. Till exempel behöver fler vara med och ta risken i bostadsbyggandet. Som det ser ut idag är det i första hand byggherrarna och bostadsköparna som står för risken, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

De nya bolånereglerna ska börja gälla från den 1 april 2026. Riksbanken meddelade också att styrräntan lämnas oförändrad. Det ser ljusare ut i svensk ekonomi. Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent och räntan väntas vara kvar på denna nivå under en tid framöver.

– De nya reglerna underlättar för fler än de unga skulle jag säga. Många finansierar kontantinsatsen för nästa bostad med vinst från den bostad man sålt. Marknaden de senaste åren har inte precis inneburit att alla kan sälja med vinst, vilket leder till avvaktan, säger Johan Bergman, vd på Mäklarhuset.