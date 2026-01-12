MVB bygger på Lilla Essingen åt Svenska Bostäder

Svenska Bostäder har gett MVB i uppdrag att uppföra 122 nya hyreslägenheter i Kvarteret Primus på Lilla Essingen i Stockholm.

Entreprenaden omfattar uppförande av en ny bostadsfastighet med totalt 122 hyreslägenheter, varav 12 servicebostäder, samt två verksamhetslokaler i bottenplan.

Byggstart för projektet beräknas ske i maj 2026 och därefter stå färdigt i juni 2028.

Kvarteret Primus på Lilla Essingen är under stark utveckling och kommer, när området står färdigt, att rymma omkring 550 bostäder, verksamhetslokaler, ett äldreboende samt en ny park. Nyligen färdigställde MVB bostadsprojektet Vinkelhuset i samma kvarter vilket är det första bostadshuset i området.