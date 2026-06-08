Muro köper tre fastigheter från Prodire

Muro Fastigheter, som den senaste tiden gjort stora köp från M2 och Nivika, utökar sitt bestånd i Jönköping genom att förvärva tre centralt belägna fastigheter. Säljare är Prodire.

A&P var köparens rådgivare.

Fastigheterna som ingår i transaktionen är Eolus 11, Rälsen 1 och Överlappen 6. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 7 300 kvm.

Fastigheterna har mycket bra lägen i Jönköping där Överlappen 6 har en uthyrningsbar yta om 3 910 kvm, Rälsen 1 en uthyrningsbar yta om 1 475 kvm och Eolus 11 en uthyrningsbar yta om 1 913 kvm.

Den gemensamma tomtarealen uppgår till 15 880 kvm. Fastigheterna Eolus 11 och Rälsen 1 är välkända i Jönköping med sina unika lägen och karaktäristiska stilar.

Genom affären har Prodire avyttrat sina fastigheter.