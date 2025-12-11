Muro Fastigheter köper två i Jönköping

Muro Fastigheter har köpt två fastigheter på A6-området i Jönköping. Säljare är Invid Jönköping AB.
A&P har agerat säljrådgivare.
Fastigheterna, Vapenrocken 3 och Vapenrocken 7, har ett strategiskt läge på A6-området. De är bebyggda med moderna och ändamålsenliga kontors- och lagerbyggnader på en total tomtareal om 9.439 kvm. Fastigheterna hyrs av Invid Jönköping AB, på ett långt hyresavtal om 15 år.
Köpare var Muro Fastigheter och säljare var Invid Jönköping AB. Fastigheterna tillträddes den 1 december.