MP säger nej till Östlig förbindelse – trots avtal

Enligt Åsa Lindhagen (MP), klimat- och miljöborgarråd i Stockholms stad, är det inte alls klart att Östlig förbindelse blir av, trots avsiktsförklaringen som tecknades mellan parterna under fredagsmorgonen.

– Jag vill vara tydlig med att hela det rödgröna styret i Stockholm, S, V och MP, säger nej till Östlig förbindelse. Och eftersom vi har planmonopolet är vi en avgörande aktör. Det kommer att bli svårt att få igenom ett såpass stort och komplicerat projekt om inte markägaren är med på det, säger hon till Mitt i.

På förmiddagen sa hennes partikollega Jakob Dalunde, ordförande i Region Stockholms trafiknämnd till Mitt i att man ska hjälpa till att ta fram planunderlag till förbindelsen.

Nu säger Åsa Lindhagen att det inte står någonstans att man ska delta i detaljplanearbetet. Hon menar att det rödgröna styret i staden och regionen kommer att bidra med underlag som visar hur olönsamt och klimatskadligt projektet är, och att hon är övertygad om att förbindelsen inte kommer att bli av.