Motor Trend in efter Hedin hos Fortinova

Fortinova välkomnar Motor Trend AB till Varla i Kungsbacka där bolaget flyttar in i den tidigare Ford-anläggningen. Lokalerna övertas från Hedin Automotive och omfattar 2 030 kvm inom fastigheten Varla 2:391 för bilhalls- och serviceverksamhet.

– Vi ser mycket fram emot vårt nya samarbete med Motor Trend. Etableringen är ett välkommet tillskott och bidrar till att ytterligare befästa området som ett av Kungsbackas främsta lägen för bilhandel, säger Richard Jande, kommersiell förvaltare på Fortinova.

Motor Trend är en etablerad aktör och återförsäljare av Toyota.

– Det här är en strategisk investering för framtiden. Vi vill skapa en destination där kvalitet, tillgänglighet och personlig service står i centrum. Det här är verkligen ett A-läge för oss, säger Mikael Brunnhagen, vd Motor Trend AB.

Tillträde sker 1 september, öppningsdatum är ännu inte fastställt. Tidigare hyresgäst var Hedin Automotive Mölndal AB.