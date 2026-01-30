MoS åter favoritcentrum i Stockholm

Westfield Mall of Scandinavia vinner årets upplaga av Stockholmarnas favoritcentrum. I undersökningen har 1.605 konsumenter uttalat sig om 49 centrumanläggningar och handelsplatser i länet. Westfield Täby Centrum tar hem andraplatsen och Nacka Forum kommer trea.

Evimetrix genomför varje år undersökningen Stockholmarnas favoritcentrum där konsumenter får ge sina omdömen om de centrumanläggningar och handelsplatser de säger sig besöka. Det centrum som får de nöjdaste kunderna utses till vinnare.

– Westfield Mall of Scandinavia har haft ett fantastiskt 2025 och att kunderna utser oss till Stockholmarnas favoritcentrum är såklart en väldigt fin bekräftelse. Att vi dessutom är nominerade i hela 7 kategorier där vi vinner 4 och även totalvinsten, känns väldigt bra och är ett kvitto på att produkten är starkare än någonsin och att besökarna ser och uppskattar den utveckling som skett under året, säger Sofia Rundström, General Manager Westfield Mall of Scandinavia.

– Evimetrix genomför ofta metodstudier för att kartlägga vad det är som gör att ett centrum får många besökare. I de studierna kan vi konstatera att det finns ett samband mellan antalet besök en konsument gör och hur nöjd man är med centrumet. Därför är Nöjd Kund Index (NKI) ett centralt mått för centrumanläggningar, säger Peter Wissing, ansvarig för mätningen hos Evimetrix.

Han fortsätter:

– För att analysera vad det är som ger nöjda kunder/besökare gör vi sambandsanalyser mellan NKI och ett antal kvalitetsfaktorer (ett 15-tal). De kvaliteter som driver NKI mest är utbudet av affärer, trivsamhet vad gäller utformning och lokaler samt trivsamhet vad gäller bemötande och atmosfär. Att affärerna har hög kvalitetsnivå påverkar också NKI, men inte i lika hög grad som de tre första.

Bäst utbud av affärer: Westfield Mall of Scandinavia, därefter Westfield Täby Centrum och Nacka Forum.

Bästa lokalerna: Westfield Mall of Scandinavia, därefter Nacka Forum som nummer två och Lidingö Centrum som nummer tre.

Bästa bemötandet får man på NK. På plats två kommer Westfield Täby Centrum och plats tre Nacka Forum.

Årets klättrare, alltså det centrum som ökar sitt Nöjd Kund Index allra mest, är Lidingö Centrum, därefter Fältöversten och Jakobsbergs Centrum.

Undersökningen är genomförd via en webbenkät riktad till allmänheten i Storstockholm. 1.605 personer har uttalat sig om totalt 49 centrumanläggningar och handelsplatser.