Morris Law flyttar till Wallenstam i Göteborg

Morris Law har tecknat hyresavtal om 1.500 kvm i Wallenstams fastighet på Södra Larmgatan 11 i Kvarteret Victoria, Göteborg. Inflyttningen planeras till december 2026. Därmed lämnar advokatfirman en förhyrning hos Bygg-Göta.

– Lokalen på Södra Larmgatan ger oss det bästa av två världar: ett centralt läge med närhet till våra kunder och en härlig miljö som passar oss väl. De nya gemensamma ytorna kommer att bli naturliga mötesplatser som främjar öppenhet och samarbete – samtidigt som vi kan erbjuda hög sekretess där det behövs. Nu ser vi fram emot att flytta dit om drygt ett år, säger Martin Taranger, vd för Morris Law.

– Vi ser ett stabilt intresse för centrala lägen som populära Kvarteret Victoria, med direkt tillgång till stadens puls och naturliga mötesplatser. Vi är glada att välkomna Morris Law till oss och Södra Larmgatan och ser fram emot att skapa en arbetsmiljö som speglar deras verksamhet och ambitioner, säger Marina Fritsche, vice vd och regionchef för Wallenstam i Göteborg.

Kvarteret Victoria är en av Göteborgs mest dynamiska mötesplatser, där shopping, kultur, restauranger och kontor samsas i en unik miljö mitt i stadens historiska hjärta. Med Victoriapassagen och Victoriagården som nav erbjuder kvarteret en upplevelse präglad av kvalitet, inspiration och närhet till stadens puls.

Morris Law har idag sitt Göteborgskontor på Vallgatan 30. Fastigheten där, Inom Vallgraven 21:18, ägs av Bygg-Göta.