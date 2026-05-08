Monen satsar på nytt fängelse i Strömsund

Skanska har tecknat avtal med Monen Fastighetsförvaltning om att inleda byggfasen av en ny kriminalvårdsanstalt i jämtländska Ulriksfors, Strömsund. Anstalten som hyrs ut till Kriminalvården kommer att ha plats för cirka 140 intagna.

Kontraktet är värt cirka 570 miljoner kronor vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det andra kvartalet 2026.

Skanskas uppdrag innefattar ombyggnad och viss nybyggnad. I en första fas har Skanska under ett knappt år arbetat med förberedelser och rivning på platsen där det under senare år mestadels funnits affärslokaler. Ulriksfors har dock tidigare haft en kriminalvårdsanstalt på platsen men verksamheten lades ned 1979.

Anstalten kommer att vara en klass 3-anläggning, den lägsta säkerhetsklassen, men med förhöjd säkerhet för ökad flexibilitet. Byggnadsarbetena påbörjas omgående och projektet beräknas vara färdigställt i augusti 2028.

Monen Fastigheter består av tre bolag: Monen Fastighetsförvaltning AB, Monen Lokalförvaltning AB och Monen Fastigheter AB. Bolagen ingår i Monen koncernen som i sin helhet ägs av Monica Engström.

Bolaget har idag hyresfastigheter och företagslokaler i Strömsund, Ulriksfors och Hammerdal.