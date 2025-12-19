En av fastigheterna. Foto: Newsec

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Möller Eiendom har sålt tio fastigheter belägna i Mälardalsregionen. Portföljen omfattar totalt ca 53.500 kvadratmeter försäljnings- och verkstadsytor inom bil och- fordonsindustrin med Möller Bil som största hyresgäst.

Newsec var rådgivare till säljaren.

– Försäljningen är en del av en strategisk anpassning av vår portfölj i Sverige. Processen har präglats av ett mycket gott samarbete mellan alla inblandade parter, säger Thomas Sletten, Investeringsdirektör på Möller Eiendom.

– Vi är stolta över förtroendet att återigen vara rådgivare till Möller Eiendom och kan konstatera att segmentet fortsatt visar god likviditet för kvalitativa tillgångar i tillväxtregioner med starka hyresgäster, säger Jakob Westin, Head of Capital Markets East Newsec.

I december 2015 avyttrade Möller Eiendom två bilanläggningar, i Västerås och Örebro, till Sinoma. Totalt uthyrbar area i den affären var 32.695 kvadratmeter och priset blev 515 miljoner kronor. Sommaren 2022 såldes två fastigheter i Uppsala till Alma Property Partners och Mässing Properties.

Möller Eiendom äger fortfarande ett 70 tal fastigheter. Merparten finns i Norge, men några finns i Lettland och Litauen.

