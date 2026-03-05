Intervju med Per Niklasson.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
NewsflashIdag kl. 07:33
Vasakronan hyr ut 6 300 kvm
Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.
De stora vinnarna när 40 000 kvm försvinner
En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgästerna som måste lämna.
Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer
Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.
Hyr ut 3 600 kvm till myndighet – fullt uthyrd
Attraktivt läge i närheten av centralen.
Eurocommercial förvärvar för över miljard
Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.
Tidigare förslag skrotas – hela 2 miljarder för dyrt
Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.
Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt
Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.
Balder gör jätteförsäljning
150 000 kvm lokaler ingår i transaktionen.
Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon
Sex fastigheter ingår i transaktionen.
Dags för 15:e Spring För Livet
Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.
Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”
Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.
Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser
Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.
Tillväxtmöjligheter i Mälardalen
Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.
Novier får stort uppdrag
Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.