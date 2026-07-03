Modemärket John Henric öppnar i Asecs

John Henric etableras i Asecs köpcentrum i Jönköping. ”Vi ser en fortsatt efterfrågan på premiumsegmentet inom mode”, säger centrumchefen Alexander Odegran.

John Henric öppnar butik i Asecs köpcentrum i Jönköping.

Sedan starten i Lund 2008 har John Henric vuxit från att vara en accessoarspecialist till att bli modevarumärke med ett sortiment av skjortor, kostymer, stickat, ytterplagg och accessoarer.

Varumärket har idag ett flertal butiker i Sverige.

– Vi ser en fortsatt efterfrågan på premiumsegmentet inom mode och är mycket glada över att kunna välkomna John Henric till Asecs, säger Alexander Odegran, centrumchef på Asecs.

– Jönköping är en viktig marknad för oss och Asecs erbjuder ett attraktivt läge med många besökare och en stark mix av varumärken, säger John Ekström, vd John Henric.

John Henric öppnar i Asecs i oktober 2026.