Modemärket John Henric öppnar i Asecs

John Henric etableras i Asecs köpcentrum i Jönköping. ”Vi ser en fortsatt efterfrågan på premiumsegmentet inom mode”, säger centrumchefen Alexander Odegran.

Annons

John Henric öppnar butik i Asecs köpcentrum i Jönköping.

Sedan starten i Lund 2008 har John Henric vuxit från att vara en accessoarspecialist till att bli modevarumärke med ett sortiment av skjortor, kostymer, stickat, ytterplagg och accessoarer.

Varumärket har idag ett flertal butiker i Sverige.

– Vi ser en fortsatt efterfrågan på premiumsegmentet inom mode och är mycket glada över att kunna välkomna John Henric till Asecs, säger Alexander Odegran, centrumchef på Asecs.

– Jönköping är en viktig marknad för oss och Asecs erbjuder ett attraktivt läge med många besökare och en stark mix av varumärken, säger John Ekström, vd John Henric.

John Henric öppnar i Asecs i oktober 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:53

Corem hyr ut 6 300 kvm till Länsstyrelsen

Tecknat ett sexårigt hyresavtal. Avbryter upplägg med nuvarande fastighetsägare. Lämnar efter 54 år.

Parti köper fastighet i Malmö – bostadsplaner skrotas

Efter många olika affärsuppgörelser tar historien en helt ny vändning.

Dragkamp om 30 000 kvm inledd

Fastighetsägare lämnar anbud. Affären uppskattas till 800 miljoner kronor.

Stena köper kontorshus från Skanska för 1,7 mdr

Nybyggd kontorsfastighet om nästan 30 000 kvm. FV summerar de tidigare förvärven i offensiven.
Bild på de nya kontoren i Alectas ombyggda fastighet på Fridhemsplan

3 200 kvm ”skavigt och rått” – inifrån Alectas nya kontor

FV får rundvisning i de snart färdigställda kontoren med penthouse, terrass – och oslipad ”vibe”.

ABG Fastena köper 26 900 kvm av Carlyle

Förvärvar fastigheter i de tre storstadsområdena.

Tyskt miljardköp vid nytt Ikea

Gör comeback på marknaden efter tre år. Köper 20 000 kvm handel.

Oliver Ingrosso öppnar restaurang i Sture

Står bakom fyra restauranger i Stockholm och Göteborg.

Sture fylls på – här är alla uthyrningar

Platzer lanserar miljardplan på 200 000 kvm

Ska genomföras etappvis från 2026.

Lista: Sök på 18 000 kvm kan bli tredje största i CBD

FV listar de största kontorsuthyrningarna i centrala Stockholm sedan 2010. Två bolag dominerar i toppen.

Tio hyresgäster på jakt efter totalt 98 000 kvm kontor
barings, Vanda 3, Kista.

Barings förlänger och laddar om med 15 000 kvm i Akalla

Får även utökad elkapacitet. Redo att utöka lokalytan till 90 000 kvm.
Krönika: Monica Bruvik

Har du råd att inte investera i samarbeten?

Begreppet är inte utslitet, utan vi ägnar oss snarare åt för mycket snack och lite verkstad.

Snabbköpare förvärvar nybyggt för 800 mkr

Projekt med över 255 lägenheter.

Lista: Så har bolaget köpt för hela 50 mdr på tio år

Miljardaffärer – FV summerar säljarens tidigare avyttringar

Puuilo öppnar första butiken i Sverige – jagar fler

Vd:n ”Vi är mycket glada över att ha tecknat vårt första hyresavtal i Sverige”.

Wåhlin köper tre i 08-området

Omfattar totalt 87 lägenheter och en uthyrningsbar yta om cirka 6 700 kvm.

 Tillbaka till förstasidan