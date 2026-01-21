Mister York till Axfast och Kungshallen

Mister York öppnar ytterligare en restaurang i Stockholm, den andra inom tullarna. Våren 2026 slår hamburgerkedjan upp portarna till Axfast Kungshallen. Totalt har Mister York sex enheter i Stockholmsområdet, inkluderat Kungshallen.

Restaurangen i Kungshallen vid Hötorget markerar ytterligare ett steg i Mister Yorks expansion över landet och i synnerhet i huvudstaden. Invigningen är planerad till våren 2026 och den exakta adressen för restaurangen är Holländargatan 2 i Stockholm där restaurangen kommer att ha en egen entré in i Kungshallen, där Axfast är fastighetsägare. Restaurangen kommer att erbjuda totalt 80 st in och utvändiga sittplatser.

I närheten finns Prime Burgers och Max efter att Burger King har lämnat närområdet.

– Vi kan nu med glädje meddela att vi expanderar vidare i Stockholm. Vi märker att det finns en stor efterfrågan efter prisvärd kvalitetsmat i huvudstaden. Här märker vi att vi har en stark konkurrensfördel tack vare vår humana prissättning trots den kvalitet vi erbjuder, allt paketerat i ett snabbmatskoncept med hög tillgänglighet, säger Gustav Haglund, vd och medgrundare av Mister York.

Totalt har Mister York 36 restauranger i Sverige. I Stockholmsområdet finns enheter i Mall of Scandinavia (UWS), Sveavägen 47 (Bonnier Fastigheter), Häggvik (Prisma) och Arninge, Täby (Genesta). Till våren öppnar kedjan även en andra enhet i centrala Uppsala.