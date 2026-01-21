Mister York öppnar ytterligare en i Uppsala

Mister York öppnade ytterligare en restaurang i Uppsala. Under 2025 öppnade kedjan i Boländerna hos Savills IM. Under 2026 öppnar Mister York en enhet i en befintlig restauranglokal vid Stora torget 1 i Uppsala, i fastigheten Dragarbrunn 22:1 som ägs av Balder.

Mister York tar över en befintlig restauranglokal som kommer att renoveras om till kedjans koncept där man kommer att kunna erbjuda totalt 100 in- och utvändiga sittplatser. Gäster och besökare kommer bland annat att kunna välja mellan att sitta i restaurangens servering eller att beställa avhämtning via restaurangens drive thru. Invigningen är planerad till våren 2026 och adressen för restaurangen är Stora torget 1 i Uppsala, som ägs av Balder.

– Äntligen kan vi presentera vår restaurangöppning i Uppsala city. Det är ett otroligt bra läge i hjärtat av Uppsala med bra flöden av människor och en central punkt för vårt restaurangkoncept, säger Gustav Haglund, vd och medgrundare av Mister York.

Balder blev ägare till den aktuella fastigheten via det stora köpet av hela fastighetsbolaget Masmästaren i slutet av 2020.