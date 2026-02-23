Mister York öppnar i Katrineholm – köper fastighet

Katrineholms kommun har beslutat att sälja fastigheten Lövåsen 3:9 på Lövåsen handelsområde. Köpare är Pong Fastigheter AB, som avser att uppföra en restaurangbyggnad för Mister York.

Markförsäljningen i Katrineholm: Fastighet: Katrineholm Lövåsen 3:9

Tomtareal: 2 722 kvadratmeter

Köpare: Pong Fastigheter AB

Köpeskilling: 1,9 miljoner kronor

Etableringen innebär att Mister York öppnar ett koncepthus med drive thru, servering samt flera leveransalternativ. Byggstart planeras under 2026 med beräknad premiär under 2027. Restaurangen omfattar cirka 300 kvadratmeter och omkring 110 sittplatser. Etableringen väntas ge flera nya arbetstillfällen i Katrineholm.

Mister York har under de senaste åren uppmärksammats nationellt och har flera gånger utsetts till Sveriges bästa burgarkedja av Burgerdudes, en internationell webbplattform som recenserar hamburgerrestauranger.

– Det är mycket glädjande att Mister York väljer att etablera sig i Katrineholm. Lövåsen är ett attraktivt handelsområde med stark utveckling. Den här satsningen stärker både vårt lokala näringsliv och vår roll som regional handelsplats, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser ett fortsatt intresse för Lövåsen från olika aktörer. När företag vill investera här är det ett kvitto på att Katrineholm är en attraktiv plats för etableringar. Det här är ett exempel på hur kommunen och näringslivet tillsammans bidrar till utveckling, säger Christer Sundqvist (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunens roll i processen är att möjliggöra etableringen genom markförsäljning och planberedskap. Själva byggnationen genomförs av Pong Fastigheter AB och restaurangverksamheten bedrivs av Mister York.

– Försäljningen är en del i den långsiktiga utvecklingen av handelsområdet. Dialogen med köparen har varit konstruktiv och nu ser vi fram emot nästa steg i genomförandet, säger Marie Bergeås, mark och exploateringschef.

Försäljningen tas upp för beslut under kommunstyrelsemötet den 25 februari.