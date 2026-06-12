Mister York expanderar i Malmö – Lockarp nästa

Nu etableras andra Mister York i Malmö – denna gång på en yta om närmare 300 kvm i Lockarp. För ett år sedan slog Mister York upp portarna till sin första restaurang i Malmös Triangeln.

Mister York-restaurangen i Lockarp blir den andra i Malmö efter etableringen i Triangeln.

Restaurangen blir dessutom ett av kedjans koncepthus om 297 kvm, med adressen Lockarpsvägen 4 i Malmö i nära anslutning till Öresundsbron.

– Vi älskar Malmö och ser verkligen fram emot att öppna vår andra restaurang i staden. Vi har sedan premiären av vår första restaurang blivit väl mottagna med den maten vi serverar och konceptet i sin helhet, säger Gustav Haglund, vd och medgrundare av Mister York.

Lokalerna kommer att ha 120 in och utvändiga sittplatser, drive-thru samt möjlighet att förbeställa mat för upphämtning på plats.

Inför öppningen räknar Mister York med att rekrytera ett team på 60 nya medarbetare. Restaurangen kommer erbjuda generösa öppettider alla dagar i veckan.

– Mister York har haft en stark framfart på den svenska marknaden och fortsätter att växa med ett tydligt och uppskattat koncept. Vi är stolta över att få vara en del av deras fortsatta expansion och ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger David Mårtensson, ansvarig för fastighet och uthyrning på MIMS Invest.

Mister York i Lockarp är tänkt att invigas innan sommaren 2027.