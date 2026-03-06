Mipim 2025

Mipims höjdpunkter – dag för dag

Måndag 9 mars

13:00–20:00
Halvdag om social housing
Avslutas med en nätverkscocktail kl. 18:00–20:00
Plats: Grand Auditorium Stage

Tisdag 10 mars

10:45–11:45
Den nordiska vägen? – Nordiskt samtal
Plats: Stockholmsmontern. R7 G.26
Arrangör: Stockholm Business Region och Ramboll

13:00–15:00
Colliers internationella mingel
Plats: Annex Beach, Bd de la Croisette
obs! endast inbjudna

13:00–14:00
Norway Invest Summit. Norway – en säker tillflyktsort i en orolig värld
Plats: Debussy Room, P3
Arrangör: Haavind Law Firm, Malling och Norsk Eiendom

15:00–16:00
Mipims öppningstal av Philippe Aghion, Nobelpristagaren i ekonomi 2025
Plats: Grand Auditorium Stage

16:00
Stockholm Hour
Stockholm: Europas nästa generations innovationskraftcentrum
Plats: Stockholmsmontern, R7 G.26

17:30–20:30
Newsecs cocktail
Plats: Lucia Cannes på La Croisette
obs! endast inbjudna

18:00–20:30
Catellas cocktail
Plats: 63 Boulevard de la Croisette
obs! endast inbjudna

19:30–23:55
Mipims invigningsfest
Plats: Hôtel Martinez

Onsdag 11 mars

08:00–10:30
Frukostseminarium för kommuner inom Stockholm Business Alliance och fastighets­partners
Plats: Hôtel Martinez.
Arrangör: Stockholm Business Region
obs! endast inbjudna

08:30
AG Running Club
Plats: Utanför huvudentrén
Arrangör: AG Advokat
Anmäl deltagande till marknad@agadvokat.se

11:30
Colliers traditionella bouleevent
Plats: Place de l’Etang

11:30–12:30
Varför Europa, varför nu? Städer som platt­formar för långsiktiga investeringar
Plats: Stockholmsmontern. R7 G.26

14:00–15:00
Nordic Focus – Kapitalflöden, rebound dynamics och strategisk positionering
Plats: Geo Focus Stage, Palais Central, P1

14:30–15:00
Accelerera omställningen inom fastighetssektorn – Proptech för en bättre morgondag
Plats: Stockholmsmontern. R7 G.26

15:30–16:30
Dekarbonisera byggnader: Anatomi bakom verklig prestanda
Talare: Annachiara Torciano hos Slättö
Plats: Road to Zero Stage, P3

16:00–17:00
Stockholm Hour: Europa som en motståndskraftig och pålitlig destination för långsiktigt kapital och investeringar
Plats: Stockholmsmontern

17:00–19:00
AG Drink
Plats: La Mandala, Bd de la Croisette
Arrangör: AG Advokat

17:00–18:30
Tjejdrink at Mipim
Plats: New York New York
Arrangör: Fråga Lou och Platzer

Torsdag 12 mars

08:30–10:00
Nordic Breakfast med bland andra Thorsten Slytå, Blackrock
Plats: Debussy Room, P3
Arrangör: Business Arena

11:00–12:00
Nordic Proptech Power Hour – Möt Stockholms och det nordiska Proptechsystemet
Plats: Stockholmsmontern. R7 G.26

18:30 – 19:30
Mipim Awards
Vasakronan och White är nominerade för kontorsfastigheten Lumi i Uppsala
Plats: Grand Auditorium Stage

