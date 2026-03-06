Mipims höjdpunkter – dag för dag

Måndag 9 mars

13:00–20:00

Halvdag om social housing

Avslutas med en nätverkscocktail kl. 18:00–20:00

Plats: Grand Auditorium Stage

Tisdag 10 mars

10:45–11:45

Den nordiska vägen? – Nordiskt samtal

Plats: Stockholmsmontern. R7 G.26

Arrangör: Stockholm Business Region och Ramboll

13:00–15:00

Colliers internationella mingel

Plats: Annex Beach, Bd de la Croisette

obs! endast inbjudna

13:00–14:00

Norway Invest Summit. Norway – en säker tillflyktsort i en orolig värld

Plats: Debussy Room, P3

Arrangör: Haavind Law Firm, Malling och Norsk Eiendom

15:00–16:00

Mipims öppningstal av Philippe Aghion, Nobelpristagaren i ekonomi 2025

Plats: Grand Auditorium Stage

16:00

Stockholm Hour

Stockholm: Europas nästa generations innovationskraftcentrum

Plats: Stockholmsmontern, R7 G.26

17:30–20:30

Newsecs cocktail

Plats: Lucia Cannes på La Croisette

obs! endast inbjudna

18:00–20:30

Catellas cocktail

Plats: 63 Boulevard de la Croisette

obs! endast inbjudna

19:30–23:55

Mipims invigningsfest

Plats: Hôtel Martinez

Onsdag 11 mars

08:00–10:30

Frukostseminarium för kommuner inom Stockholm Business Alliance och fastighets­partners

Plats: Hôtel Martinez.

Arrangör: Stockholm Business Region

obs! endast inbjudna

08:30

AG Running Club

Plats: Utanför huvudentrén

Arrangör: AG Advokat

Anmäl deltagande till marknad@agadvokat.se

11:30

Colliers traditionella bouleevent

Plats: Place de l’Etang

11:30–12:30

Varför Europa, varför nu? Städer som platt­formar för långsiktiga investeringar

Plats: Stockholmsmontern. R7 G.26

14:00–15:00

Nordic Focus – Kapitalflöden, rebound dynamics och strategisk positionering

Plats: Geo Focus Stage, Palais Central, P1

14:30–15:00

Accelerera omställningen inom fastighetssektorn – Proptech för en bättre morgondag

Plats: Stockholmsmontern. R7 G.26

15:30–16:30

Dekarbonisera byggnader: Anatomi bakom verklig prestanda

Talare: Annachiara Torciano hos Slättö

Plats: Road to Zero Stage, P3

16:00–17:00

Stockholm Hour: Europa som en motståndskraftig och pålitlig destination för långsiktigt kapital och investeringar

Plats: Stockholmsmontern

17:00–19:00

AG Drink

Plats: La Mandala, Bd de la Croisette

Arrangör: AG Advokat

17:00–18:30

Tjejdrink at Mipim

Plats: New York New York

Arrangör: Fråga Lou och Platzer

Torsdag 12 mars

08:30–10:00

Nordic Breakfast med bland andra Thorsten Slytå, Blackrock

Plats: Debussy Room, P3

Arrangör: Business Arena

11:00–12:00

Nordic Proptech Power Hour – Möt Stockholms och det nordiska Proptechsystemet

Plats: Stockholmsmontern. R7 G.26

18:30 – 19:30

Mipim Awards

Vasakronan och White är nominerade för kontorsfastigheten Lumi i Uppsala

Plats: Grand Auditorium Stage