Mipimhöjdpunkter dag för dag

Tisdag 12 mars

11:10 – 13:10

Bättre infrastruktur på alla sätt

Medverkande: Srettha Thavisin (premiärminister Thailand), Dr. Khalfan Al Shueili (bostadsminister Oman) med flera.

Plats: The Leaders’ Perspective Stage (Palais 5)

12.00–12.45

Platser där folk vill jobba

Plats: London Stand Stage – C14

14:10 – 15:10

En ny ekonomi – så anpassar investerar sig sig

Arrangör: McKinsey & Company

Plats: Verrière Californie (Palais 5)

15.10–16.10

Sanna Marin, tidigare statsminister i Finland, håller Mipim öppningstal.

Plats: Grand Auditorium Stage

16:00 – 16:45

Möjligheter att investera i London

Plats: London Stand Stage – C14

19:30 – 23:59

Invigningsfest

Plats: Carlton Hôtel

Onsdag 13 mars

09:30 – 10:30

Europas gröna ekonomi – hur städer kan förbättras

Arrangör: Arup

Plats: Salon Croisette (Palais 3)

09:30 – 10:30

Så skapas en skidort i världsklass Saudiarabien

Arrangör: Neom

Plats: Debussy Room (Palais 3)

10:00 – 10:45

Genomslagskraften för stora sport- och kulturevent

Plats: London Stand Stage – C14

10:40 – 11:10

Framtidens logistik med gröna avtryck

Arrangör: Delta Development

Plats: Make It Happen Stage (Palais 3)

11:15 – 12:15

Trender från amerikanska fastighetsmarknaden

Arrangör: Dechert

Plats: The Leaders’ Perspective Stage (Palais 5)

12:30 – 13:30

Hur påverkar ESG fastighetsvärdet

Arrangör: Deepki

Plats: Verrière Californie (Palais 5)

14:10 – 15:10

Investeringsmöjligheter I Polen

Plats: Debussy Room (Palais 3)

14:10 – 15:10

AI + fastigheter – hur revolutionerande blir det?

Medverkande: Ali Hirsa (professor Colobia university) med flera.

Plats: The Leaders’ Perspective Stage (Palais 5)

15:40 – 16:40

Möjligheter i Norden – med ESG och ny teknik

Medverkande: Julia Mejegård (Areim), Mia Häggström (Fabege) och Anders Jörnsköld (newsec) med flera.

Plats: Geo Focus Stage (Palais 3)

17:10 – 18:10

Biotope is the new tech

Medverkande: Anders Österberg (biträdande finansborgarråd Stockholm) med flera.

Plats: Make It Happen Stage (Palais 3)

Torsdag 14 mars

09:30 – 10:30

Så genomför Saudiarabien sitt Vision 2030

Arrangör: Invest Saudi

Plats: Verrière Grand Audi (Palais 1)

09:40 – 10:40

Den amerikanska vägen till nettonollutsläpp

Plats: Geo Focus Stage (Palais 3)

10:10 – 10:40

Hållbarhet bakom världens största kontorshus i trä

Plats: Make It Happen Stage (Palais 3)