Pembroke: ”Mipim har visat sig vara mycket framgångsrik för oss”

Kristin Willerström, Nordenchef Pembroke, åker även i år till Cannes och Mipim. Hon tror inte att svenskarna kommer börja vallfärda igen men tror inte heller att det är rätt mått på framgång. – Generellt upplever jag att Mipim i dag är mer fokuserat och avsiktligt, och för mig ligger värdet i kvaliteten på diskussionerna snarare än i antalet deltagare.

Vad vill du få ut av Mipim?

– För mig handlar Mipim om att lyfta blicken och få ett bredare, mer internationellt perspektiv. Det är ett av få tillfällen då man under några intensiva dagar får möta hela bredden av branschen, från internationella till lokala aktörer, och ta del av hur andra tänker och prioriterar.

– Rent praktiskt är det också ett otroligt effektivt sätt att samla in marknadsinformation i realtid från banker, rådgivare, konsulter och investerare – en verklig “temperaturmätare” på var branschen står och vart den är på väg.

Har förra året gett resultat för Pembroke?

– Absolut. Förra årets evenemang ledde till flera uppföljningar och nya kontakter. För mig och mina internationella kollegor är Mipim ofta platsen där en första konversation börjar och sedan växer när vi är tillbaka i våra lokala marknader.

– Det är också ett mycket effektivt tillfälle att både dela och ta del av kunskap om den europeiska fastighetsmarknaden. Man kan samla in perspektiv från många olika aktörer på bara några dagar – något som annars skulle ta mycket längre tid.

– Vi använder också Mipim för att lyfta fram projekt i vår globala portfölj. I år gäller det bland annat RGNT i centrala Stockholm, där vi har samtal med potentiella hyresgäster och deras rådgivare. Det är en idealisk plattform för att skapa synlighet och utforska nya möjligheter.

Är Mipim mest intressant ur ett nätverksperspektiv eller är det möjligt att göra affärer på mässan?

– Det är verkligen bådadera. För Pembroke är Mipim en utmärkt plattform för att initiera nya relationer. Det är inte ovanligt att vi använder veckan i Cannes som ett naturligt första möte med potentiella samarbetspartners. Flera viktiga relationer har startat på Mipim och sedan fortsatt att utvecklas i våra lokala marknader.

– Den här modellen har visat sig vara mycket framgångsrik för oss genom åren.

Varför är det fortsatt viktigt för branschen att åka till Mipim?

– För att vi alla navigerar samma globala utmaningar, ränteläge, geopolitisk osäkerhet, hållbarhetskrav och förändrade sätt att använda och värdera fastigheter. Mipim ger oss en gemensam plats där vi öppet kan jämföra lägesbilder med aktörer från helt olika marknader.

– Möjligheten att ta del av så bred marknadsinformation, från investerare, långivare, konsulter och branschkollegor, under så kort tid är oerhört värdefull. Det ger sammanhang, riktning och ibland till och med klarhet i en miljö som ofta är komplex och snabbrörlig.

Tror du att Mipim kan ta sig tillbaka till forna glansdagar när 1000 svenskar åkte?

– Jag är osäker på om vi kommer att se de siffrorna igen, men jag är inte heller säker på att det är rätt mått på framgång. Generellt upplever jag att Mipim i dag är mer fokuserat och avsiktligt, och för mig ligger värdet i kvaliteten på diskussionerna snarare än i antalet deltagare.